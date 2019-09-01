الأوراق المالية: ثقافة الأسهم تنهض بالاقتصاد الوطني

بغداد ـ خاص:

اكد المدير التنفيذي لسوق العراق للاوراق المالية طه احمد عبد السلام اهمية السعي الجاد لنشر ثقافة الاسهم بين اوساط المجتمع، وبيان دورها الايجابي لخدمة الاقتصاد الوطني ودعم المستوى المعاشي للعائلة من خلال استثمار الفوائض المالية في الاسهم والسندات.

وأشار إلى اهمية ان يكون هناك فصل ضمن مادة الاقتصاد في الدراسة الإعدادية عن سوق الأوراق المالية، ويكون بمثابة مدخل إلى هذا المفصل المهم في الحياة الاقتصادية، وهنا يكون الطالب جزءا من السوق ويقوم بنشر ثقافة الاسهم والسندات ودورها في دعم الاقتصاد الوطني واقتصاد الاسرة.

ولفت الى اهمية التوسع في تأسيس شركات مساهمة جديدة لاخراج الاقتصاد الوطني من حالة الركود التي يعيشها، مبينا “ضرورة وجود توجهات حكومة بإحالة المشاريع إلى شركات مساهمة، ليقود هذا التوجه، إلى تاسيس شركات قابضة تتالف من شركات متخصصة عديدة، وهذا يصب في تنفيذ نوعي للمشاريع في جوانبها الفنية، ويكون هناك اداء صحيح في العمل.

وبشان المفاصل القانوني بين عبد السلام “وجوب الحاجة الى قوانين جديدة وتطوير القوانين النافذة، ونضع في حساباتنا اليات زيادة راس المال توفير السيولة لإقامة مشروع أو إدامة مشروع قائم، لافتا الى وجود اجراءات دولية معتمدة في الاسواق المالية نطلق عليها الطرح العام.