دَائرة الطَب الرِيَاضي تَحتفي بِعام كَامل مُتميز من الجُهدِ وَالخَدمات الصَحية المُتكاملة

وسط تحديات فايروس كورونا

إعلام الشباب والرياضة

أكَدَ مُدير عَام دَائرة الطَب الرِيَاضي وَالعِلاج الطَبيعي الدكتور حيدر رحيم أن عَام 2020 كان عَامًا مُتميزًا حَافلًا بالإنّجَازات لدَائرة الطَب الرِيَاضي وَتَحديات فَيروس كُورونا , إذ قَدمَ مُنتسبو الدَائرة جُهودًا اسْتِثنائية نَفخر بها وَبما رَافقها من حرصٍ وَدقةٍ في العَملِ .

مُضيفًا أن تَقديم الخَدمة الطَبية المُتميزة لرِيَاضيي كُل الإتّحِادات الرِيَاضية وَمُوظفي الوزارة وَمُختلف شَرائح المُجتمع تَواصلت حَتَّى في أصعبِ ظُروف الحَظر تَخللها المُساهمة المُستمرة في فَحصِ الرِيَاضيين من مَرضِ فَيروس كُورونا بالتَعاونِ مع وزارةِ الصَحة فضلًا عن تَشكيلِ فريق مُدرب خَاص بالتَعفير , حَيثُ تمَ تَعفير دَوائر الوزارة أكثر من مَرةٍ وَتَدريب ملاك من مُوظفي الوزارة للقيامِ بهذهِ المُهمة.

وَتَابع بالقولِ : إن تَنفيذ الخُطة التَوعوية السَنوية لتَوعية كُل شرائح المجتمع وايصال توجيهات السيد الوزير بالتركيز على الجَانب التَوعوي كَانت حَاضرةً من خِلالِ البَرامج التَوعوية المُقرة بالخُطةِ الخُمسية للدَائرةِ بِشكلٍ مُباشر أو مِن خِلالِ المَنصات الألكترونية وَبِنسبة تَنفيذ 100 % مع الكثَير مِن المُبادرات التَوعوية .وَ المُشاركة في البَرامج التَلفزيونية وَالإذاعية لتَوعيةِ المُواطنين مِن فَيروس كُورونا وَآليات تَجنب الوُباء وَفق مَا مَعمول بهِ عَالميًا .

وَأشَار رحيم أن تَنفيذ خُطة جَمع العَينات من الرِيَاضيين في إطارِ بَرامج مُكافحة المُنشطات اسْتَمر بِصورةٍ طَبيعية على قَدرِ المسَؤولية بِصورةٍ شَاملةٍ أيضًا وَفق مَا هو مَنوط بِدَائرتنا .وَفي الجَانبِ الآخر فأن التَعاون مع الجَامعاتِ العِرَاقية في مُهمةٍ لتَدريبِ طُلاب الكُليات ذَات الاخْتِصاص دَاخل دَائرة الطَب الرِيَاضي مِن النَاحيةِ العَملية وَالنَظرية تمَ وَفق الجَداول وَالأعداد المُراد تَدريبها ، مُنوهًا أن الدَائرة بِنَدواتها وَوَرشها العَملية كَانت تَسير بِصورةٍ طَبيعية في العَامِ المُنصرم وَمَازلنا نَسير بِذاتِ النَسق مع َتنفيذ مُفردات الجَودة وَالتَطوير المُؤسسي في تَقديمِ الخَدمات وَفق أحْدَث صُورة مُمكنة.

من جانب اخر، جَدد وَزير الشَباب وَالرِيَاضة عدنان درجال، حِرْص الوِزَارة على تَوفير الأرْضَية المُناسبة في سَبيلِ دَعَم الأنْدِية الرِيَاضية.. جَاءَ ذلك خلال اسْتِقبال السَيد الوَزير، وَفْد نَادي الزَوراء الرِيَاضي، مُبينًا أن رُؤية الوِزَارة تَعتمد على اسْتِقطاب الجِهات الرَاعية للأنْدِية وَالإتّحَادات عَبرَ تَخطيط سَليم لتَجاوز الظُروف الصَعبة وَتَواجد الجِهات الرَاعية في المَجال الرِيَاضي سَيُسهم في دفعِ عَجلة الرِيَاضة العِرَاقية إلى الأمام على الرَغمِ من التَحديات التي تَنتظرنا، وَنَتأمل تَجاوزها للوُصولِ إلى نَاصيةِ النَجاح.

وَأضَاف: التَعاون مع القَطاع المَصرفي الحُكومي وَالخَاص في دَعمِ الأنْشِطة الرِيَاضية وَالشَبابية مُهم جدًا في ظلِ مَحدُودية مِيزانية الوِزَارة في الظَرفِ الرَاهن عن طَريقِ رِعَايات أو قُروض لمَشاريعٍ وأنْشِطةٍ مُختلفةٍ أو عن طَريقِ الاسْتِثمار في المُنتديات الشَبابية والإتّحَادات الرِيَاضية، مُشيرًا على ضَرورة الإسْراع بإنْجَاز مَشروع مَلعب الزَوراء الرِيَاضي وَفق المُواصفات المَطلوبة، لاسِيما وأن لمَلعبِ الزَوراء خُصوصيةً لدى الجَمهور الرِيَاضي.. من جَانبهِ أشَادَ الوَفد الضَيف بطُروحات الوَزير درجال وَبَحثهُ عن السُبل الكَفِيلة بدَعم قَطاعي الشَباب وَالرِيَاضة.

إلى ذلك، شَاركت وزارة الشَباب وَالرِيَاضة – دَائرة التَربية البَدنية وَالرِيَاضة / قَسم الكَشافة في الاحْتِفالية التي أقَامتها مُديرية شُؤون المُحاربين بِمُناسبةِ مُرور 100 عَام على تَأسيسِ الجَيش العِرَاقي.

وَقَال مُدير قَسم الكَشافة عامر عبد الرحمن: نُبارك لقِواتنا المُسلحة بِجميعِ صُنوفها التي سَطرت أروع المَلاحم البُطولية في الذودِ عن أرضِ العِرَاق وَمُقدساتهِ ضَد الجَماعات الإرهابية وَأبعدوا خَطرهم عن العِرَاق وَالمَنطقة، سَائلين المَولى تعالى أن يَحفظ جَيشنا العِرَاقي البَاسل وأن يَرحم شُهداؤه وأن يَجعل مَسكنهُمْ جَنات النَعيم. وَقَدم مُنتسبو قَسم الكَشافة بَاقة وُرد إلى مُدير عَام المُديرية العَامة لشُؤون المُحاربين الفَريق الركن محمد العسكري, فضلًا عن الإعلام العِرَاقية التي زَينت صُدور المُقاتلين. في المُقابلِ قَدمَ الفَريق الركن محمد العسكري شَهادة تَقديرية إلى مُدير عَام دَائرة التَربية البَدنية وَالرِيَاضة.