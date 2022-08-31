أترقب المشاركة في خمس بطولات تأهيلية للأولمبياد

بطل رفع الاثقال.. علي عمار يسر يشكر الأولمبية ويتطلع لرعاية وزارية:

بغداد ـ فلاح الناصر:

حقق بطل رفع الاثقال الصاعد، علي عمار يسر، نجاحات مهمة في المشاركات الأخيرة التي شهدت اعتلاءه منصات التتويج بجدارة في بطولتي العالم وآسيا، وكان بحق جديراً في كسب ثقة اتحاد اللعبة واشادة المسؤولين والفوز بخطف الاضواء والألقاب لم يكن سهلا، بل كان حصيلة تعب وجهد لسنوات تدرب فيها تحت اشراف والده بطل رياضة رفع الاثقال السابق، عمار يسر، وبعدها انضم لمركز الموهبة الرياضية ليجد تشجيعا كبيرا من مديره الكابتن الخبير، على عيدي، فواصل الفتى الذهبي طريقه بالجد والمثابرة والالتزام والحرص نحو منصات المجد.

صعوبة واصرار

شق علي عمار يسر المولود في بغداد 2004، طريقه بثقة برغم صعوبة رياضة رفع الاثقال وما تتطلبه من آليات اعدادها المعروفة، لكن الاصرار الكبير الذي تميز به، والده، عندما كان لاعبا، آثر في نفس الشاب المتحفز الذي يسارع الزمن نحو المشاركة في بطولات عدة اقامها مركز الموهوبين كان لعلي ابداعا فيها بالوقوف فوق منصات التتويج.

بطولات ومواقع المقدمة

البطولات والمهرجانات التي نظمها المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية اسهمت في تعزيز ثقته في الارتقاء بمؤهلاته والحفاظ على مواقعه في المقدمة، فالتدريب المنتظم والتشجيع والاهتمام والمشاركات المتعددة، اسهمت في ارتفاع منسوب الثقة للبطل الشاب في رياضة قهر الحديد.

ألقاب ومؤازرة

بعد تفوقه، سارعت إدارة نادي امانة بغداد لضمه إلى مجموعة ابطال رياضة رفع الاثقال، فكان على الموعد، في كسب النجاحات ليكون لاعباً ضمن المنتخبات الوطنية للفئات العمرية صعودا حتى الفريق الأول، ولعب مشاركته في بطولة آسيا التي كسب فيها الذهب بأوزبكستان ومنافسات العالم في اليونان التي حاز فيها على الفضة، اوضحتا مقدرته الفنية في رياضته المفضلة التي انطلق فيها ليحقق الافضل بتشجيع، والده وهو مدربه حاليا البطل السابق الذي كانت له مسيرة نجاح محليا وخارجيا، كما هو يلقى التشجيع من عمه محمد بطل اللعبة المعتزل، لذلك يجد علي بيئة مناسبة في المضي بمسيرته الإيجابية إلى امام.

كولمبيا والانطلاقة نحو الحلم

يستعد علي، طالب في الصف السادس الأدبي، للمشاركة في بطولات تأهيلية كبرى إلى أولمبياد باريس 2024، ويبدأ منها التنقيط على «الرنج العالمي» وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود، اذ يبدأ التنقيط من المشاركة في بطولة العالم التي ستقام في كولومبيا يوم 6 تشرين الثاني المقبل.

استحقاقات كبرى تحتاج الاهتمام

امام البطل العالمي، خمس استحقاقات، منها بطولتي العالم لفئة المتقدمين، واخرى لدون 20 سنة، وبطولتين تقامان على صعيد قارة آسيا للمتقدمين ايضا، وهذه البطولات تحتاج تحضيرا مثاليا ومهما بأشراف الجهات المسؤولة عن ملف الرياضية وهي وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية العراقية لكون اللاعب هو ملك العراق وعليه يجب الاهتمام به من جميع الجوانب ليكون مؤهلا في البطولات بهدف الوصول إلى الهدف الذي يتطلع إليه الجميع وهو رؤيته وهو يتنافس بين افضل رباعي العالم في الاولمبياد المقبل الذي تضيفه باريس «مدينة النور» عام 2024.

دعم أولمبي ومناشد درجال

وفي وقت يشيد البطل على بالدعم الذي وفرته اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، فهو يناشد وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال ان تتكفل الوزارة بتقديم ما يؤمن تحضيراته للمشاركات المقبلة، سيما انها بطولات كبرى سيواجه فيها منافسين كبار جميعهم يطمحون في الفوز وزيادة معدلات التنقيط من أجل العبور نحو المشاركة في الأولمبياد المقبل.

وكان الاحتفاء كبيرا بالبطل الذهبي، من مطار بغداد مرورا بالجهات الحكومية التي التقته وشجعته وباركت له الإنجاز لكونه ليس له وحده، بل لجميع رياضيي العراق عموما ولأبطال رياضة رفع الاثقال خاصة، فكانت هذه اللقاءات مصدر فخر للاعب البطل، بيد أنه يبقى يتطلع لرعاية حكومية خالصة، اذ تتطلب فترة اعداده المقبلة تأمين الدعم المادي والمعنوي والتهيئة لإقامة معسكرات تدريبية تسبق مشاركاته التأهيلية بغية ضمان الدخول في البطولات المقبلة بجاهزية تامة لتحقيق الفوز والوقوف في مراكز المقدمة.

نادي أمانة بغداد

كما ثمن اللاعب البطل جهود إدارة ناديه أمانة بغداد واستقباله وتكريمه بكل فخر وهذا يؤكد انها إدارة مثالية تحتفي بنجومها في الألعاب كافة، وهذا يعد عامل مهم في مسيرته ومضاعفة تدريباته ليكون جاهزا للبطولات المقبلة.

وقال ان نادي امانة بغداد يتعامل باحترافية مع الرياضيين المنتسبين لفرقه الرياضية وهو يشجعهم بنحو كبير لتعزيز النجاحات ومضاعفة الإنجازات في البطولات المحلية او التي يدافعون فيها عن ألوان المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات الخارجية.

اهتموا بالموهوبين

لم ينسى البطل الصاعد، مكان انطلاقته الواثقة، المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية، اشاد بالجميع بدءاً من مديره علي عيدي والمدربين العاملين فيه، عمار يسر ويونس أحمد راضي ومحمود موسى راضي، واكد ان المركز سيبقى رافدا لا ينضب ليقدم النجوم إلى الاندية والمنتخبات الوطنية، داعياً المسؤولين إلى تعزيز الدعم لمركز الموهبة الرياضية والاهتمام بالملاكات الادارية والتدريبية وزيارتهم ميدانيا للوقوف على احتياجاتهم من أجل المضي في اكمال مشروع الموهوبين بعد النجاحات التي تحققت فيها وتقديمه الابطال في شتى الألعاب المعتمدة.