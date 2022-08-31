محمد سيف الدين.. موهوب يحلم بالنجاحات في كرة السلة

بغداد ـ الصباح الجديد:

يحلم الموهوب في رياضة كرة السلة، محمد سيف الدين، بالنجاح في رحلته ضمن مركز الموهبة الرياضية بكرة السلة في وزارة الشباب والرياضة، اذ يؤدي وحداته التدريبية المنتظمة باشراف المدربين علاء محمد علوان ود. لؤي سامي وإبراهيم جليل وحميد رزاق ومهند مهدي بمتابعة مدير المركز الكابتن، نصير أحمد.

اللاعب الموهوب، الطالب في الصف الخامس الاعدادي من مواليد 2006، طوله متر و93 سنتمتراً اختار الانضمام إلى مركز الموهوبين لكونه يعشق كرة السلة، ويرى انه سيقدم نفسه كلاعب جيد في الكرة البرتقالية بعد التدريب الصحيح والتوظيف المناسب لامكاناته باشراف ملاكات المركز التدريبية الخبيرة التي قدمت عشرات اللاعبين إلى الاندية الممتازة والمنتخبات الوطنية منذ بدء مشروع العمل في اعداد المواهب.

يقول محمد: طور التدريب الصحيح امكاناتي والسلة لعبة جميلة جدا فيها عوامل عدة للتفوق كالسرعة واللياقة والقوة والذكاء والمنافسة، يضاف إليها الالتزام بتوجيهات المدربين والتعاون مع اللاعبين، ومن النقاط التي تضاعف المعنويات هو وصول لاعبين عدة ممن مثلوا المركز الوطني إلى الاندية والمنتخبات الوطنية وهذا يعني ان الانتاج سيتواصل بفضل همة المدربين التربويين والخبراء بكرة السلة، كما ان المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية بكرة السلة يعد مكانا مثاليا للتدريب والارتقاء بالمؤهلات الفنية بفضل ما يتوفر فيه من قاعات متكاملة واهتمام ووسائط لنقل اللاعبين واقامة محاضرات تثقيفية للاعبين ومتابعات ميدانية للمسؤولين والوقوف على متطلبات المركز وهذا يسهم في تشجيع الموهوبين للالتزام بالتدريبات اكثر وتطوير مستوياتهم الفنية.