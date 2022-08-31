الناشئة يلاقي السعودية غدا في ربع نهائي كأس العرب.. والشبابي يعسكر في أربيل

«بلي أوف» التأهل للممتاز .. الأثنين

بغداد ـ الصباح الجديد:

يلعب منتخبنا للناشئين لكرة القدم في الساعة السادسة والنصف من مساء يوم غد الحمعة الموافق 2 أيلول الجاري مباراته فيدور ربع نهائي لبطولة كاس العرب تحت 17 سنة الجارية منافساتها في مدينة وهران الجزائرية امام المنتخب السعودي.. وتصدر منتخبنا مجموعته الثالثة برصيد 7 نقاط بعد فوزين على المغرب وجزر القمر وتعادل امام موريتانيا.

وتبدأ اليوم الخميس مباريات دور ربع النهائي للبطولة باقامة مباراتي، الجزائر وتونس في الساعة السادسة والنصف واليمن يلاقي السودان في الساعة 10 مساء.. في حين يلعب ناشئتنا امام السعودية تعقبها مباراة مصر والمغرب في الساعة العاشرة مساء.ويقود منتخبنا للناشئين المدرب احمد كاظم يساعده عماد عودة وحيدر رحيم ومدرب حراس المرمى صالح لطفي وضرغام عباس برازيلي مدربا للياقة البدنية وحميد رشيد مديرا إدارية وغانم عريبي مشرفا.

وأثنَى مدربُ مُنتخب الناشئين «أحمد كاظم» على فريقه بعد تأهله بطلاً للمَجموعةِ الثالثة برصيد سبع نقاطٍ من انتصارين وتعادلٍ في بُطولةِ كأس العرب دون ١٧ عاماً التي تستضيفها مدينةُ وهران الجزائريّة وتأهله إلى الدور ربع النهائيّ للبُطولة .

وقالَ كاظم، في المُؤتمرِ الصحفيّ الذي أقيمَ أمس في فندقِ الشيراتون بمدينةِ وهران والخاصّ بمباراةِ ربع النهائي أمام المنتخبِ السعوديّ المُقررة يوم الجمعة المُقبل: إن منتخبنا حضرَ إلى البُطولةِ بداعي التحضيرِ لتصفياتِ آسيا في سلطنةِ عمان مَطلع تشرين الأول المُقبل، خصوصاً إن الجهازَ الفنيّ تسلمَ المهمةَ قبل البُطولةِ بـ ٢٠ يوماً، وحاولنا خلالها إعادةَ ترتيب الأوراق بما متوفرٌ من إمكانياتٍ فنيةٍ وفق الفترةِ الزمنيّة المُحددة.وأشارَ كاظم إلى: إن الطموحَ بدأ يكبر بعد أن تجاوزنا دوريّ المَجموعاتِ برغم وجود منتخباتٍ أفريقيّةٍ قويةٍ، وبالتالي طموحنا التقدم في البطولةِ إلى أبعد نقطةٍ مُمكنة.وأضافَ: إن المُنتخبَ السعوديّ منتخبٌ جيدٌ ومستقرٌ فنياً، ويملك مواهبَ مُميزةً، حيثُ شاهدتهُ في البُطولةِ، ويعدُّ من الفرقِ المُميزة، لكننا سندخلُ المُباراةَ بطموحِ الفوز والمرور إلى نصفِ النهائي.من جهته، أعربَ مُدرب المُنتخب السعوديّ «عبد الوهاب الحربي» عن سعادته بالتأهلِ إلى ربع النهائي برغم إن البداية كانت متلكئةً أمام مصر، وتعرضَ المنتخبُ للخسارة، مُعللاً أسبابها بقلةِ انسجامِ اللاعبين الجدّد.موضحاً: إنه حافظَ على تشكيلةِ المُنتخبِ التي خاضت نهائي غربي آسيا في الدمام مع بعضِ الإضافاتِ المُميزة التي حققت الاستقرارَ في المُباراتين أمام سوريا ولبنان.وأشارَ إلى: إن المنتخبَ العراقي اسمٌ كبيرٌ، ودائماً ما يخرّجُ جيلاً مميزاً، وهناك مواهبُ جيدةٌ فيه، والمُباراةُ لن تكون سهلةً على المنتخبين، لكن طموحنا المنافسة على لقبِ البُطولة، وهو طموحٌ مشروعٌ لجميعِ المُنتخبات.

من جانب اخر، يقيمُ منتخب الشَباب معسكراً داخلياً في محافظةِ أربيل يمتد عشرة أيامٍ استعداداً للتصفياتِ المؤهلة إلى نهائياتِ كأس آسيا للشباب التي تستضيفها محافظةُ البصرة من ٩/١٤ ولغاية ٢٠٢٢/٩/١٨ ،ويتخلل المعسكر خوض ثلاث مبارياتٍ أمام فرقِ الدوري الممتاز (أربيل، ونوروز، والحدود).

وكان وفدُ المنتخب وصلَ إلى أربيل اليوم، ويضم (26) لاعباً سيختار الجهازُ الفنيّ من بينهم (23) لاعباً للتواجد في التصفياتِ الآسيويّةِ المقبلة، في ضمنهم أربعة لاعبين محترفين وجهت لهم الدعوةُ من الجهازِ الفني، وغابَ عن الوفدِ مساعد المدرب «حيدر جبار» الذي أجرى عمليةً جراحيةً تكللت بالنجاح.

الاثنين .. «بلي أوف» التأهل للممتاز

حدد الاتحاد المركزي لكرة القدم، منتصف الأسبوع المقبل موعداً لإقامة مباراتيّ «بلي أوف» المؤهلة للدوري الممتاز.. وذكر الاتحاد في بيان أن يوم الاثنين الموافق الخامس من شهر أيلول الجاري سيكون موعداً لمباراة فريقي الناصرية ودهوك، على ملعب المدينة الدولي شرقي بغداد.. واشار الى ان الفائز من الفريقين سيلعب مع فريقِ أمانة بغداد في العاشر من الشهر ذاته على ملعب المدينة أيضاً.