د.هبة الصفر: الظاهرة سلوك عدواني متكرر يهدف إلى إيذاء الآخرين جسدياً أو معنوياً

تحدثت عن أشكال «التنمّر»وأساليب علاجه

البصرة ـ سعدي السند:

ظاهرة التنمر الإلكتروني باتت منتشرة في مجتمعاتنا للأسف، ووجب التعريف أولا بمعنى التنمر الذي قالت عنه الدكتورة هبة عبد الحسين الصفر اختصاصية الطب النفسي ومديرة مركز سارة للطب النفسي التابع لدائرة صحة البصرة:

التنمر هو ظاهرة عدوانية وغير مرغوب بها تنطوي على ممارسة العنف الجسدي أو اللفظي والسلوك العدواني من قبل فرد أو مجموعة أفراد نحو غيرهم، وتنتشر هذه الظاهرة بشكل كبير بين طلاب المدارس، وتتصف بالتكرار، بمعنى أنها قد تحدث أكثر من مرة، كما أنها تعبر عن افتراض وجود اختلال في ميزان القوى والسلطة بين الأشخاص حيث إن الأفراد الذين يمارسون التنمر يلجأون إلى استخدام القوة البدنية للوصول إلى مبتغاهم من الأفراد الآخرين، وفي هاتين الحالتين، وكلاهما المتنمر والمتعرض للتنمر سواء معرضان لمشاكل نفسية خطيرة ودائمة.

التنمر الالكتروني

وأضافت الدكتورة هبة : التنمر الالكتروني هو السلوك العدواني وغير المرغوب فيه في شبكة الإنترنت لإلحاق الأذى بالآخرين والإساءة لهم من خلال نشر أو مشاركة محتوى سلبي وضار عن شخص ما، ويتضمن مشاركة وتبادل المعلومات والصور الشخصية لشخص مما قد يعرضه للسوء والإهانة والإحراج، كما تتضمن مهاجمة الأشخاص وتهديدهم وغير ذلك، من خلال استخدام الأجهزة الرقمية مثل الهاتف المحمول، والحاسوب، والرسائل النصية، والتطبيقات، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات وغير ذلك الكثير، ومن أكثر المواقع التي يتعرض فيها الأشخاص للتنمر الإلكتروني هو موقع فيسبوك، وتويتر، وإنستغرام، وسناب شات، والبريد الإلكتروني ياهو أو الهوتميل.

اسالیب علاج التنمر الإلكتروني

وعن اساليب علاج التنمر الالكتروني اوضحت الدكتورة هبة:

أولا: دور المدرسة