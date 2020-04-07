  • الأربعاء , 8 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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مستشار رئيس الوزراء ينفي ترحيل موازنة هذا العام الى الذي يليه

شؤون عراقية
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انخفاض أسعار النفط سيغير من هيكلتها

بغداد- الصباح الجديد :

نفى المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، ترحيل مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2020 إلى العام المقبل، لكنه أكد أن انخفاض أسعار النفط سيغير من هيكلتها.

وقال صالح في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “الإنباء التي تتحدث عن ترحيل مشروع الموازنة لسنة 2020 إلى العام المقبل غير صحيحة، فالموازنة ما تزال موجودة لدى الحكومة ولن ترحل أو تختفي مثل موازنة 2014”.

وأضاف أن “سعر البرميل الواحد كان يقدر في الموازنة بـ56 دولار، الا ان بعد انخفاض أسعار النفط سيتم إعادة هيكلتها على اعتبار ان اعتمادها على 90% من الواردات النفطية”.

وأوضح صالح، أن “الموازنة العامة ستؤمن رواتب موظفي الدولة وأهمية المشاريع، إما الأمور الأخرى ستوجل إلى موازنة 2021”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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