الحكيم يدعو الحكومة الى تسديد مستحقات الفلاحين وتسهيل تسويق المحاصيل

بغداد- الصباح الجديد :

دعا رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، الحكومة الى تسديد ما بذمتها من ديون ومستحقات للفلاحين والمزارعين.

وقال السيد عمار الحكيم في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه “لقد حبا الله سبحانه وتعالى عراقنا الحبيب بأرض خصبة ترتوي من نهري دجلة والفرات وبهمة ابنائه الغيارى بإمكانه تحقيق الاكتفاء الذاتي محليا من محاصيل الحنطة والشعير”.

وأضاف “مع انطلاق موسم الحصاد يحدونا الأمل بأن نبلغ تلك المرحلة التي تغني بلدنا عن الاستيراد وتحوله الى مصدّر لفائضه مما يزرع، وهذا الهدف المنشود بالطبع بحاجة الى سياسة زراعية واروائية علمية ورصينة تسهم بنجاح الموسم من خلال دعم الفلاحين والمزارعين وتسديد ما بذمة الحكومة من مستحقات مالية لهم بشكل سريع وتسهيل اجراءات التسويق ورفدهم بالتقنيات الحديثة في المكننة والارواء وتخفيف العقبات الروتينية واستعادة ثقة المواطن بمنتجه الوطني واشعاره بأن البلاد مقبلة على مرحلة جديدة من الواقع الزراعي المنشود”.