«اليونسيف» تقيم مهرجانها السنوي للتربية الايجابية ونبذ العنف في المدارس

بالتعاون مع مديرية تربية البصرة

البصرة _ سعدي السند:

بحضور الدكتور عبدالحسين سلمان عبدالحسن مدير عام تربية البصرة ، وعدد كبير من التربويين وممثلي منظمات المجتمع المدني وتلاميذ المدارس ، اقامت منظمة اليونسيف مهرجانها السنوي للتربية الأيجابية ونبذ العنف في المدارس بالتعاون مع تربية البصرة في حدائق متنزه البصرة العائلي .

ابتدأت فعاليات المهرجان الذي حمل شعار (التربية الأيجابية تحقق ذات الاطفال وتنمي شخصيتهم ) بتلاوة من الذكر الحكيم وعزف النشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت حدادا على ارواح شهداء العراق ، اعقبتها كلمة لمدير عام تربية شكر فيها منظمة اليونسيف على اقامة هكذا مهرجان وعلى فعالياتها المستمرة لدعم القطاع التربوي ، موضحا بأن المديرية تسعى دائما الى نشر مفاهيم المحبة والسلام وتربية جيل بمعزل عن الأزمات موجها الملاكات التربوية بعدم اللجوء للعنف والتوبيخ .

وفي كلمة له أثنى ماتسيري مدير مكتب اليونسيف في الجنوب على استجابة تربية البصرة لشتى برامج المنظمة وسعيها لادامة الشراكة من اجل مستقبل افضل للأطفال ، بعدها قدمت فعاليات جميلة لعدد من اطفال مدارس مركز المحافظة تنوعت بين الأناشيد والمشاهد المسرحية والقصائد والتي اكدت على مفاهيم المحبة والسلام وحب الوطن ونبذ العنف وتوفير اجواء آمنة لأجيالنا بما يضمن حقوقهم التامة في العيش الآمن بمنأى عن الأزمات .

وفي الختام تم تكريم بعض الشخصيات التي اسهمت في دعم برامج اليونسيف وكذلك جميع الاطفال المشاركين في اجواء احتفالية رائعة.

دورة جديدة للمرشدين التربويين

وأقامت شعبة شعبة الارشاد التربوي بالتعاون مع مؤسسة أثر للتنمية والتدريب دورة للمرشدين التربويين من كلا الجنسين في قاعة المؤسسة بأشراف عدد من المحاضرين المختصين .

وقد تركزت الدورة حول كيفية ملء السجلات الارشادية وكتابة التقرير الفصلي للارشاد التربوي بشكل مفصل ، فيما اعرب المشاركون في الدورة عن استفادتهم من هذه الدورات التي من شأنها ان تزيد من خبراتهم وتعمق تجاربهم مما سينعكس ايجابيا على عملهم في المدارس.

دورة التعليم الدامج

والمدير المطور في الزبير

وتفقد الدكتور عبدالحسين سلمان عبدالحسن مدير عام تربية البصرة برفقة مدير قسم تربية الزبير حسن حاجم وعدد من المشرفين دورة التعليم الدامج والمدير المطور التي يقيمها القسم في قاعة متوسطة مصعب ابن الزبير بمشاركة ٤٠ مديرا من مدارس القضاء .

وقد اكد المديرالعام على اهمية هذه الدورات التي تأتي ضمن برنامج تعاون بين وزارة التربية والمركز الثقافي البريطاني التي تهدف الى تطوير قابليات اداراتنا وزيادة خبراتها من اجل تعليم افضل واثنى على جهود المحاضرين والمشاركين في انجاح هذه الدورات التي تقام في مركز واطراف البصرة لتستوعب جميع مدراء مدارسنا ضمن دورات فاعلة و متسلسلة.

دورة التوعية الصحية

والنفسية للمرشدين والمرشدات

واقامت المديرية العامة لتربية البصرة – قسم التعليم العام والملاك – شعبة الارشاد التربوي وبالتعاون مع دائرة صحة البصرة ومؤسسة أثر للتنمية والتدريب دورة ( التوعية الصحية و النفسية) للمرشدين والمرشدات للمدة من ٧ لغاية ٨ من الشهر الجاري في قاعة المؤسسة .

وتعد هذه الدورة التي يشارك فيها ٣٠ مرشدا ومرشدة من مركز المحافظة كوجبة اولى على جانب كبير من الأهمية ، حيث تلقى المشاركون محاضرات في مجال التوعية تتضمن مواضيع حيوية على يد متخصصين لزيادة خبرات مرشدينا في التعامل مع الطلبة والتلاميذ على وفق احدث مفاهيم الأرشاد التربوي وايجاد الحلول لشتى المشكلات الصحية والنفسية في مدارسنا.