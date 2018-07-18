انفصام.. سياسي!

ماذا تفعل ..لو أكتشفت أن الوضع السياسي في البلاد .. مصاب بانفصام سياسي حاد !

ماذا تفعل .. لو أكتشفت أن الكثير من القضايا التي تثار في وسائل الاعلام ظاهرها قضية رأي عام وباطنها مؤامرة سياسية مدبرة من الخصوم والاخوة الأعداء !

ماذا تفعل ..لو اكتشفت أن الكثير من الجهات والكتل السياسية تُحلل “العهر السياسي ” بهدف تحقيق طموحاتها في الاستحواذ على شئ والوصول الى أهدافها الغير المشروعة ؟

ماذا تفعل ..لو أكتشفت أن عددا من السياسين مصابون باضطراب في وظيفة مركز السيطرةالدماغية ؟

ماذا تفعل .. لو أكتشفت ..أن ثقافة التسقيط والافتراء أصبحت جزء من عادات وطبائع وأخلاقيات عدد من المحسوبين على الطبقة السياسية والثقافية والاعلامية على حد سواء ؟

ماذا تفعل ..لوأكتشفت أن المال السياسي …قد قتل الكثير من الضمائر الاعلامية التي كانت توصف سابقاُ .. بالحية !

ماذا تفعل لو أكتشفت .. أن الكثير من العادات والتقاليد الاصيلة أصبحت في خبر كان وأخواتها ؟

ماذا لوأكتشفت .. أن الصراع النفسي في طفولة السياسي ينشط مرة اخرى في مرحلة المراهقة السياسية ؟

ماذا تفعل لو اكتشفت .. ان اكثر التصريحات العشوائية التي تطفو على مستنقع المشهد السياسي هي نتيجة طبيعة لفقدان الحواس الوطنية ما يؤدي بدوره الى اضطراب التفكير والأوهام والهلوسات السياسية ؟

ماذا تفعل لو اكتشفت ان كثرة التصريحات غير المسؤولة هي بسبب اصابة اصحابها بالاسهال الكلامي ؟.

ماذا تفعل لو اكتشفت .. ان الكثير ممن يظهرون على الشاشة يجيدون اللعب على “الحبلين ” او اكثر ؟

ماذا تفعل لو اكتشفت ان العداء السياسي بين الجماعات والكتل السياسية سببها انشطارالشخصية (للموما اليهم ) مايؤدي الى السلوك العدواني ، و فقدان علاقات الصداقة وعدم التآلف مع الغير ؟

ماذا تفعل لو اكتشفت ان سبب تناقص وزنك وقلة شهيتهك للطعام وعزوفك عن مباهج الحياة ..هي بسبب متابعتك لحورات السياسين في الفضائيات التسقيطية الطائرة !

•ضوء

ماذا تفعل ..لو اكتشفت ان “التكنوقراط” حلم بعيد المنال؟

عاصم جهاد