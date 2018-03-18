الملف الأمني

اعتقال مطلوبين في حي الصحة جنوبي بغداد * ضبط 24 عبوة و25 صاروخاً شمال شرقي المقدادية

العثور على معمل للصواريخ غربي كركوك * انفجار عبوة ناسفة في ساحة الاحتفالات وسط تكريت

بغداد – عمليات دهم

ذكر مصدر امني في مديرية مكافحة اجرام محافظة بغداد، امس الاحد، ان مفارز امنية القت القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء على وفق مواد جنائية ومخالفات قانونية.

وقال المصدر ان مفارزها “القت القبض على عدة متهمين بقضايا تنوعت بين جرائم السرقة والتسليب والخطف ومتهم بقضايا الاتجار بالبشر (بيع وشراء الفتيات والسمسرة)، فضلا عن متهم بحيازة الحبوب المخدرة في حي الصحة بالدورة جنوبي بغداد”، مشيرة الى إحالة جميع المتهمين الى الجهات المختصة لغرض استكمال الاجراءات القانونية بحقهم”.

ديالى – عملية استباقية

كشف مصدر امني في قيادة عمليات محافظة ديالى امس الأحد عن العثور على 24 عبوة ناسفة و25 صاروخاً شمال شرقي قضاء المقدادية.

وقال المصدر إنه “تنفيذاً للأوامر الصادرة من قيادة عمليات ديالى على اثر معلومات استخباراتية دقيقة وبعملية ذكية ومحكمة نفذ أبطال قيادة فرقة المشاة الخامسة وبإسناد طيران الجيش نفذت الفرقة واجب مداهمة وتفتيش لمناطق شمال شرق قضاء المقدادية (الاسيود. بابلان . شيروين)، لإلقاء القبض على المطلوبين وفرض الأمن والاستقرار في المنطقة وملاحقة الخلايا النائمة والعناصر الإرهابية في المناطق انفاً”.

وأضاف المصدر الامني ان “العملية أسفرت عن العثور على مضافات للإرهابيين تحتوي على (24) بندقية Ak و(2) سلاح BKC و (26) علبة عتاد مختلف الأنواع و (6) سبطانة BKC تم تسليم الأسلحة والاعتدة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية”.

كركوك – عملية امنية

افاد مصدر امني في الشرطة الاتحادية بمحافظة كركوك امس الأحد، بردم ثلاثة أنفاق تابعة لـ”إرهابيين” والعثور على معمل لتصنيع الصواريخ خلال عملية أمنية نفذتها الشرطة الاتحادية في قضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر إن “الشرطة الاتحادية بدأت بعملية استباقية لتفتيش مناطق الحويجة كافة”، مبيناً أن “العملية على محورين، الأول في قرى خضر العباس وشباط الحسن وزيدان الحربي وخلف الاسود والفرحانية وعباس جواد وخليل حنتوش والحامضية والمضمومة والعجمي وقرية عداي صالح بقضاء الحويجة (٥٥ كم جنوب غربي كركوك)” ، مضيفا أن “المحور الثاني هو وادي زغيتون وقرية النكار وقرية الأعوج من جهة ناحية الرشاد جنوب غربي كركوك، وتم العثور على ثلاثة أنفاق وردمها، والعثور على عبوات ناسفة تم تفجيرها بالسيطرة من قبل الجهد الهندسي، والعثور على معمل لتصنيع الصواريخ وقاعدة لاطلاق الصواريخ”.

صلاح الدين – انفجار ناسفة

اكد مصدر امني في شرطة محافظة صلاح الدين امس الاحد أن عبوة ناسفة انفجرت في ساحة الاحتفالات وسط مدينة تكريت.

وقال المصدر ان “القوات الامنية فجرت مساء يوم امس عبوة ناسفة كانت موضوعة في ساحة الاحتفالات وسط تكريت”، مبينا ان “التفجير لم يسفر عن وقوع اية خسائر” ، مضيفا ان القوات الامنية اكدت ان العبوة من مخلفات تنظيم داعش”.

الانبار – ضبط عتاد

اعلن مصدر في مديرية الاستخبارات العسكرية امس الأحد، ضبط كدس للعتاد يضم 100 قنبرة هاون كانت معدة لاستعمالها كعبوات ناسفة ضد القوات الأمنية والمدنيين في قضاء القائم غربي محافظة الأنبار.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن عناص الاستخبارات العسكرية تمكنت من “ضبط كدس للعتاد يضم 100 قنبرة هاون عيار 120 ملم في منطقة سعدة بقضاء القائم غرب الأنبار”.

وأضافت المديرية، أن تلك القنابر “كانت معدة لاستخدامها كعبوات ناسفة ضد المدنيين والقوات الامنية”، مشيرةً إلى تسليم القنابر إلى “الجهات المختصة”.

ميسان – اعتقال مطلوبين

اعلن مصدر امني في مديرية شرطة محافظة ميسان امس الاحد، عن القاء القبض على متهمين مطلوبين للقضاء على وفق مواد قانونية مختلفة، فضلا عن ضبط مخلفات حربية ومواد مخدرة وإلقاء القبض على مروجيها.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ان “قوات الشرطة نفذت عمليات أمنية موسعة بمناطق منتخبة من المحافظة لفرض هيبة القانون وملاحقة المطلوبين للقضاء، تمكنت خلالها من القاء القبض عدد من المتهمين بقضايا جنائية ومخالفات متنوعة” ، مشيرا الى ان “مفارز السيطرات والطرق الخارجية، القت القبض على متهم مطلوب وفق جرائم القتل العمد، وثلاثة آخرين بجرائم المخدرات ضبط بحوزتهم مواد مخدرة نوع كريستال، وأدوات تستخدم لتعاطي المخدرات”.