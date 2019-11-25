وزير الصناعة يحضر أجتماع المجلس الوزاري لمناقشة موازنة العام المقبل

بغداد _ الصباح الجديد :

حضر وزيـر الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبد الله الجبوري امس الاثنين أجتمـاع المجلس الوزاري للأقتصاد لمناقشـة مـواد الموازنـة العامـة للعـراق للعـام المقبـل 2020 . وقال المكتب الاعلامي للوزارة أن المجلس عقد اجتماعـه برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور فؤاد حسين وحضور وزراء النفط والتجارة والتخطيط والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ووكلاء بعض الوزارات ووفد من اقليم كردستان لمناقشة الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل 2020 وعدد من الملفات والموضوعات التي تهم وزارات الدولة الاخرى واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ، مؤكداً سعي وزارة الصناعة والمعادن ممثلة بوزيرها الجبوري لطرح المواضيع والقضايا التي تتعلق بالنشاط الصناعي العراقي واستحصال القرارات الحكومية لدعم وتعزيز الانتاج الوطني .