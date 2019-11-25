اجتماعات عن المخاطر البيئية وعمليات جراحية لرفع اورام بأوزان كبيرة واحياء اليوم العالمي للسكري

الصباح الجديد تتابع عددا من أنشطة وفعاليات دائرة صحة البصرة

البصرة _ سعدي السند :

تابع مكتب الصباح الجديد في البصرة عددا من أنشطة وفعاليات دائرة صحة البصرة .

المخاطر البيئية التي تحيط بالمجتمع البصري

فقد بحث مدير عام دائرة صحة البصرة الدكتور عباس خلف التميمي مع مدير عام بيئة المنطقة الجنوبية الدكتور وليد حميد الموسوي المخاطر البيئية التي تحيط بالمجتمع البصري والسبيل الامثل لتلافي مخاطر النفايات الطبية والاشعاع للعاملين في صحة البصرة.

وذكر الزملاء في اعلام دائرة صحة البصرة ان الاجتماع الذي عقد برئاسة مديري الصحة وبيئة المنطقة الجنوبية بحضور مدراء الاقسام في الدائرتين، دارت محاوره بشأن القضايا المتعلقة بخطوات توفير بيئة نظيفة للمواطن البصري كما تم مناقشة اتلاف المواد الطبية بالطرق العلمية التي لا تؤثر على البيئة فضلا عن التعاون لطرق فحص المواد الغذائية وسلامتها من الاشعاع و التعاون لفحص العاملين في مجال الاشعاع وتزويدهم بالباجات الخاصة بالاشعاع.

واضاف اعلام دائرة صحة البصرة : ان الجانبين بحثا ايضا التعاون في تبادل الاحصائيات بين الدائرتين واجراء البحوث المشتركة للتعرف على تأثير البيئة على الصحة..

رفع ورم ليفي يزن ٦ كغم لمريضة اربعينية

واعلنت دائرة صحة البصرة عن تمكن فريق طبي من مستشفى البصرة للنسائية والأطفال التعليمي برفع ورم ليفي يزن ٦ كغم لمريضة اربعينية.

وقال الدكتور الاستشاري عبد الكريم حسين صبر اختصاصي نسائية وتوليد ان المريضة البالغة من العمر ٤٠ سنة تعاني من روم ليفي يزن ٦ كغم بقطر ٣٠ سم يملأ بيت الرحم ، ودخلت المستشفى كحالة طارئة وتم تشخيص الورم وتم رفعه بعد اجراء العملية تحت التخدير العام من قبل طبيب التخدير المختص مصطفى شاكر واستغرقت العملية ثلاث ساعات وخرجت المريضة إلى العناية المركزة وهي تحت المراقبة لحين اكمال الشفاء التام.

مستشفى القرنه ينجح برفع ورم يزن ٧ كغم لفتاة

واعلنت دائرة صحة البصرة عن نجاح فريق طبي متخصص من قسم النسائية والتوليد في مستشفى القرنة العام من اجراء عملية فتح بطن لفتاة تبلغ من العمر ٣٢ سنه تعاني من آلام مزمنه لازمتها طيلة 3 شهور. .

وذكر اعلام مستشفى القرنة العام ان العملية الجراحية تمت عن طريق رفع ورم كبير على المبيض يبلغ من الوزن ٧ كغم بقياس ( ٢٥×٢٠×١٨ ) مع الحفاظ على رحم المريضة حيث تمت العملية بنجاح ومن دون مضاعفات واخرجت الى ردهة العناية المركزة بصحة جيدة ، مشيرا الى ان الفريق الطبي الذي اجرى العملية كان بقيادة الدكتورة عقيلة العيداني اختصاصية النسائية والتوليد والدكتور عمار وليد اختصاص تخدير وممرض عمليات هدى ومساعد مخدر ماهر ودعاء.

اجراء عملية ولادة قيصرية لامرأة انجبت ( ٤ ) توائم

واعلنت دائرة صحة البصرة عن تمكن فريق طبي من مستشفى الزبير العام من اجراء عملية ولادة قيصرية ( ٤ ) توائم 3 أناث وذكر واحد تكللت بالنجاح وغادر الاطفال وامهم المستشفى بحالة صحية جيدة.

وذكر اعلام دائرة صحة البصرة ان العملية القيصرية التي اجريت للمريضة التي تبلغ من العمر ٢٩سنة من قبل الفريق الطبي بصالة عمليات المستشفى كان بقيادة الدكتورة أزهار داغر أخصائية النسائية والتوليد وبأشراف طبيب التخدير عامر كريم والملاك المساعد وهم مساعد التخديرمريم اسماعيل والممرضه أفراح ضاحي .

فعاليات باليوم العالمي للسكري

ونظم مركز الفيحاء التخصصي للسكري والغدد الصم في مستشفى الفيحاء التعليمي التابع لدائرة صحة البصرة احتفالات يومية بدأت من ١ تشرين الثاني للتذكير باليوم العالمي للسكري الذي اقرته الامم المتحدة سنويا.. وذكر اعلام مستشفى الفيحاء التعليمي ان الاحتفال بهذا الذي يوافق مولد مكتشف الانسولين يستغل في كل عام من قبل مركز الفيحاء التخصصي للاحتفال طيلة شهر ت2 باقامة فعاليات علمية لاطباء المحافظة وللمرضى ويتشح المركز ليلا باللون الازرق وهو شعار اليوم العالمي للسكري نسبة للسماء الزرقاء.