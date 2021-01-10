«الحبوب» تعاود مناقلة الحنطة المحلية وتجهيز المطاحن وتسلم الشلب من الفلاحين

مع بدء العام الجديد (٢٠٢١)

عامر عبدالعزيز

اعلنت وزارة التجارة ان ومواقع الشركة العامة لتجارة الحبوب عاودت العمل بعد يوم من التوقف التام في جميع مواقع العراق لتنفيذ حملة الجرد السنوي .

واوضح المهندس عبدالرحمن عجي طوفان مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب ، لقد باشرت مواقعنا عملها من خلال معاودتها تسلم الشلب من الفلاحين في المحافظات الشلبية ، الى جانب تجهيز عدد من المواقع المطاحن بالحصص المقررة ، اضافة الى معاودة مجرشة العمارة الحكومية بعملية تصنيع الرز ومناقلة الحنطة من فرع نينوى الى مواقع بغداد .

واضاف المدير العام ان الجهد الفني في نينوى باشر باجراء مناقلة الحنطة المحلية من سايلو الوائلية الى سايلو الدورة وحسب خطة المناقلة المركزية وتم تحميل ٦٢ شاحنة لحد الان والتحميل مستمر لساعات متاخرة ، واشار الى ان سايلو الدوره باشر بتسلم (٢٤) شاحنة محملة بالحنطة المحلية واردة من صومعة الوائلية .

واشار المدير العام الى معاودة مراكز التسويق في محافظات النجف والمثنى وبابل والديوانية وميسان تسلم الشلب من الفلاحين وبلغت الكميات المستلمة ( 238,190 ) طنا من شلب موزعة ( 188,534 ) طن شلب ياسمين و ( 49,656) طن شلب عنبر ، وتوزعت الكميات في النجف التي حلت اولا بعد ان سوقت ( 119,498) الف طن والديوانية ثانيا بعد ان سوقت ( 88,685 ) طنا وبابل حلت ثالثا بعد ان سوق فلاحوحها ( 13,710) طنا وميسان سوقت ( 7,976) طنا والسماوة سوقت (6,193 ) طنا واخيرا سايلو الرفاعي التي سوقت ( 2,126) طنا .

وبين طوفان ان سايلو النجف الافقي وصل معدل استلامه للشلب المكيس هذا العام الى اكثر من ( ٣١ ) الف طن من الشلب ولم يصل لهذا المستوى لسنوات ومعدل الاستلام فاق استلام العديد من المواقع .

من جانب اخر كشف مدير عام تجارة الحبوب الى مواصلة فروع الديوانية و النجف بمناقلة الشلب الى فروع الشركة في كربلاء والمثنى لفسح المجال وتهيئة الطاقات الخزنية التي تسهم في استلام الشلب من الفلاحين اللذين ينتظرون دورهم في التسويق .

واشار المدير العام الى ان فروع كركوك و الديوانية و المثنى وصلاح الدين جهز المطاحن بحصص جديدة من الحنطة ، مع الاشارة الى ان فرع الشركة في ميسان انهى تجهيز المطاحن بالحصة العاشرة ، فيما عاودت المجارش الحكومية في الحلة والعمارة وابو صخير بتشغيل مجارشها لانتاج الرز المحلية استعدادا لتوزيعة ضمن مفردات البطاقة التموينية لعام ٢٠٢١، وبعد ان عاودت المجارش استلام كميات من الشلب لغرض تصنيعه الى رز .