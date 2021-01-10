ندوات ومحاضرات في جامعة البصرة عن تكلسات الاسنان وجودة المشروعات والبيئة الحضرية

منها انتاج الحجر المقرنص بمواصفات قياسية عالمية

البصرة – سعدي السند:

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مركز ابحاث البوليمر الوجبة الاولى من الحجر المقرنص

فقد سلم مركز ابحاث البوليمر في جامعة البصرة الوجبة الاولى من الحجر المقرنص المنتج في معمله لصالح كلية الهندسة.

وقال مدير المركز الدكتور عبد الله التميمي ياتي هذا الانجاز ضمن العقد المبرم بين الطرفين والذي ينص على ان يقوم المركز بتجهيز كلية الهندسة بنحو (1000) متر مربع من الحجر المقرنص على شكل ثلاث وجبات ، مضيفا اننا نخطو بالارتقاء بالمركز من البحث العلمي الى الانتاج فمنذ افتتاح المعمل العام الماضي دأبنا على تصنيع الحجر المقرنص وهو من نوع خاص وبمواصفات تفوق المواصفات القياسية العالمية.

من جانبه ذكر مدير المعمل مثنى عبد الحسن عبود ان العقد مع كلية الهندسة جاء بعد انجاز عقود تجهيز عدة كان اخرها مع كلية طب الزهراء وبانتظار تنفيذ عقد اخر مع كلية العلوم والعمل متواصل في المعمل على قدم وساق.

يذكر ان مركز ابحاث البوليمر يمر بمرحلة جديدة من النهوض الصناعي حيث يحضر لعدة مشاريع فاعلة وإستراتيجية وشراكات عمل مع مؤسسات ودوائر حكومية عدة لممازجة الدور الاكاديمي بالصناعي.

تكلسات الاسنان

ونظمت كلية طب الاسنان في جامعة البصرة محاضرة علمية بعنوان تكلسات الاسنان القتها المدرس المساعد رهام عدنان راضي .

تحدثت المحاضرة عن تسبب بعض انواع البكتريا المتجمعة داخل الفم بعد تناول الطعام والشراب أو في أثناء التنفس العديد من المشكلات خاصة تلك الأنواع التي تنمو بشكل مفرط عند تناول الطعام أو الشراب الذي يحتوي على السكرّيات والنشويات فإن البكتيريا تغذي نفسها وتبدأ بإنتاج الأحماض التي تتسبب بتسّوس الأسنان والتهاب اللثة.

كما بينت المحاضرة امكانية رؤية الكلس بشكل واضح على الأسنان وذلك ببروز مادة صفراء تقوم بطلاء السن ويمكن ملاحظة هذه المادة في الأماكن التي يصعب تنظيف الأسنان فيها بسهولة مثل مناطق خلف الأسنان وجوانبها عند بروز المادة الكلسية على السن حيث يشعر الشخص بوجود مادة صلبة على السن ويمكن تحسسها باللسان وقد يغفل البعض عن هذه المادة لذلك تتفاقم أعراض التكلس ابتداء من ضعف السن إلى التسبب بالتهابات اللثة ( Gingivitis ) وحساسيتها كما يمكن ملاحظة انبعاث رائحة كريهة من الفم حتى بعد تنظيف الأسنان.

وتهدف المحاضرة الى التعريف بأهمية تنظيف الاسنان والحفاظ عليها من التكلس فيما اوصت المحاضرة بأهمية زيارة طبيب الاسنان لاستشارته بأفضل الحلول لمعالجة مشكلة التكلس وتنظيف الاسنان من طبقة الجير المتكونة عن طريق خطة علاجية يضعها الطبيب خوفا من تفاقم المشكلات وبدء اللثة بالانحسار وتساقط الاسنان .

تقييم أداء تنفيذ جودة المشروعات على وفق المواصفة القياسية

وناقش بحث في إدارة الأعمال، (تقييم أداء تنفيذ جودة المشروعات على وفق المواصفة القياسية) ، وتضمن البحث الذي قدمه الطالب حسين جبار يوسف أربعة فصول ، تناول الفصل الأول الدراسات السابقة ومنهجية البحث ، وتضمن الفصل الثاني الجانب النظري للدراسة ، وبين الفصل الثالث الجانب العلمي، وجاء الفصل الرابع والأخير بأهم الاستنتاجات والتوصيات.

ويهدف البحث إلى التعرف وعلى دور تقييم أداء تنفيذ جودة المشروعات على وفق المواصفات الدولية l so.10006 2003 وابراز دور وفاعلية تقييم أداء تنفيذ جودة المشروعات كذلك التعرف على المعايير الدولية الشاملة في تقييم أداء تنفيذ جودة المشروعات.

وأستنتج الباحث الى أن توضيح نتائج تقييم أداء تنفيذ جودة المشروعات على وفق المواصفات الدولية في شركة غاز البصرة تجري على وفق معايير وأسس منخفضة من قبل الشركة ذات العلاقة ومن خلال قائمة الفحص تبين أن الجهة المستفيدة تركز أهتماما على معايير الجودة والجدول الزمني.

وأوصى الباحث بضرورة تبني أستخدام معايير شاملة للحكم على تنفيذ أداء جودة المشروعات على وفق المعايير الدولية في شركة غاز البصرة لتحسين الأداء لتنفيذ المشروعات وزيادة رضا المنتفعين وضرورة وجود وحدة خاصة بالتقييم والمتابعة وتنفيذ جودة المشروعات التي تقوم بعملية التوجيه والارشاد وتعمل على معرفة رأي أصحاب المصلحة ومدى رضاهم بتنفيذ وتقييم أداء جودة المشروعات.

القيادة الكاريزماتية للمدربين

وناقشت كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة البصرة بحثا بعنوان (القيادة الكاريزماتية للمدربين وعلاقتها بالثقة التنظيمية للاعبي الدرجة الممتازة بكرة القدم للمنطقتين الوسطى والجنوبية من وجهة نظرهم) للباحث (زياد جلال خضير) وبأشراف الدكتور عبدالحليم جبر نزال وبين الباحث إلى أهمية القيادة في جميع مجالات الحياة بصورة عامة وإلى أهميتها على الصعيد الرياضي بصورة خاصة كون القيادة محوراً أساسياً في العملية الإدارية والتي ترتبط بها الكثير من العوامل كالرضا والثقة والولاء .

وكان الهدف من الدراسة بناء وتقنين وتطبيق مقياس القيادة الكاريزمية لمدربي أندية الدرجة الممتازة بكرة القدم من وجهة نظر اللاعبين ومقياس الثقة التنظيمية للاعبين، والتعرف على العلاقة بينهما .