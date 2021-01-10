جوارديولا: السيتي يتمتع بصلابة دفاعية.. ونفتقد أجويرو

يلاقي برمنجهام اليوم ضمن كأس الاتحاد الإنجليزي

لندن ـ وكالات:

تحدث بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن مواجهة فريقه لبرمنجهام سيتي، اليوم الأحد في كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة والذي أجراه أول أمس.

واستهل جوارديولا المؤتمر الصحفي بالحديث عن الغيابات بسبب كورونا: «تواجد كايل وجابريل على مقاعد البدلاء في الأولد ترافورد، وسنرى كيف سيتفاعلان في التدريبات».أضاف: «إذا أتت نتيجة تحليل إديرسون وفيران وتومي دويل سلبية، فربما يشاركون في التدريبات للمرة الأولى أول أمس، ولا يزال إيريك وكول في العزل».

وعن شراء الشيخ منصور لأقدم كأس للاتحاد الإنجليزي، قال: «هي لفتة طيبة، هذا ما يقوم به النادي، هذا أول كأس توج به مانشستر سيتي، ويمكننا وضعه في المتحف الوطني لكرة القدم».وبالنظر إلى جاهزية أجويرو: «تدربنا أمس بصورة جيدة، وإذا كان في حالة جيدة غدًا، سيشارك».

أما عن عودة الثلاثي شتيفين وتوريس ودويل، علق بيب: «يكون من الغامض التفاعل مع كورونا، كل حالة مختلفة، البعض بشعر بالإنهاك والآخر يكون في حالة جيدة، سنرى كيف سيتفاعلون وماذا يشعرون».

وتطرق بيب إلى التحضير للمباريات في أجواء كورونا: «من الأفضل أن يتواجد الجميع، لكننا لا نملك الجميع وبالتالي علينا التأقلم، نملك الآن 14 أو 15 لاعبًا، ولكن الروح المعنوية لا تصدق، وتظهر لنا الطريقة التي يجب أن نعيش بها هذا الموسم وفي المستقبل».

وأضاف: «الأمر يتعلق بالتفكير فيما سنفعله في الأيام القليلة المقبلة أو في كل مباراة، كل يوم من الممكن أن يتغير شيء، سنجري حصة تدريبية غدًا وسنرى اللاعبين المتاحين، وسنتخذ القرار، علينا العمل يوم بيوم».

وعلق على تطور مستوى الفريق الدفاعي: «باستثناء مباراة ليستر، قدمنا مباريات جيدة منذ بداية الموسم بالنظر إلى الصلابة الدفاعية والفرص التي هددت مرمانا، ولكن من الواضح مؤخرًا أن رباعي خط الدفاع أصبح أفضل، ولم يرتكبوا الأخطاء الحمقاء، الكل ملتزم ويقدم المساعدة».

وأشاد جوارديولا بقيادة فيرناندينيو: «يظهر ذلك قبل المباراة وبين الشوطين، ولا يقتصر الأمر على حديثه مع اللاعبين بل في التدريبات كل يوم، لعب كارتكاز وحيد أمام بوجبا وبرونو، وقدم مباراة خيالية».

وعن نهاية عقد فيرناندينيو بنهاية الموسم، قال: «في هذا الجزء من الموسم، كل شيء مفتوح، فإذا لم نحقق النتائج ستتم إقالتنا، علينا العمل على مراكزنا كل يوم».

وتحدث جوارديولا عن تأثير أجويرو: «أفتقده، يكفي النظر إلى أرقامه لمعرفة جودته، هو لاعب فريد، ولسوء الحظ عانى من إصابات صعبة، هو لاعب مهم في المجموعة، وركبته تتحسن وهذه هي الأنباء الجيدة، سيبدأ المباراة وسنرى عدد الدقائق التي سيتمكن من خوضها».

من جانب اخر، يطمع ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع أحد نجوم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكشف وكيل أعمال اللاعبين الشهير برونو ساتين لشبكة كانال بلس أن بوكيتينو أبلغ الإدارة الباريسية بأول صفقة يريد التعاقد معها.. وأضاف ساتين بأن المدرب الأرجنتيني يطمع في ضم مواطنه سيرجيو أجويرو مهاجم السيتي بعد انتهاء الموسم الجاري.. وينتهي تعاقد المهاجم الأرجنتيني مع ناديه الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري.. وتولى ماوريسيو بوكيتينو مهمة الفريق الباريسي بتعاقد يمتد لموسمين ونصف، حيث سينتهي في صيف 2023 مع إمكانية التمديد لعام إضافي.. وخلف بوكيتينو نظيره الألماني توماس توخيل الذي أقيل من منصبه قبل 6 أشهر من نهاية تعاقده.