الزمالك يصطدم بالترجي.. وقرعة متوازنة للأهلي والوداد في أبطال إفريقيا

العواصم ـ وكالات:

حملت قرعة دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت اليوم الجمعة، في أحد فنادق القاهرة، صدامًا مثيرًا بين الزمالك المصري والترجي التونسي، في المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا مولودية الجزائر وتونجيت السنغالي.

وجاءت القرعة متوازنة نوعًا ما بالنسبة إلى الأهلي المصري حامل اللقب، وصاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة (9 ألقاب)، حيث وقع في المجموعة الأولى بجانب فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني. ونفس الأمر بالنسبة إلى الوداد البيضاوي الذي جاء في المجموعة الثالثة مع فرق حوريا الغيني وبيترو أتلتيكو الأنجولي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي. ووقع فريقا الهلال السوداني وشباب بلوزداد الجزائري، في المجموعة الثانية التي يمكن تسميتها «مجموعة الموت»، حيث ضمت إلى جوارهما مازيمبي الكونغولي وصن داونز الجنوب إفريقي.

وتوجت الأندية العربية المشاركة في هذه النسخة، بـ21 لقبًا لدوري الأبطال، بواقع 9 ألقاب للأهلي، و5 للزمالك، و4 للترجي، واثنين للوداد، ولقب وحيد للمولودية.. في المقابل، لم تحصد الأندية الثمانية غير العربية، المشاركة في هذه البطولة، سوى 7 ألقاب، بواقع 5 لمازيمبي، ولقب وحيد لكل من صن داونز وفيتا كلوب.