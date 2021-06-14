هولندا تحبط ريمونتادا أوكرانيا وفوز ثمين لإنجلترا في يورو 2020

بانديف يوقع على هدف تاريخي لمقدونيا الشمالية

العواصم ـ وكالات:

فاز منتخب هولندا بصعوبة بالغة على نظيره الأوكراني، بنتيجة (3-2)، مساء أول أمس، على ملعب يوهان كرويف أرينا، بالجولة الأولى للمجموعة الثالثة لبطولة يورو 2020. تقدم الطواحين بهدفين لجورجينو فينالدوم وفوتر فيجورست في الدقيقتين (52 و58)، ورد منتخب أوكرانيا بهدفين لأندريه يارمولينكو ورومان يارمتشوك في الدقيقتين (75 و79)، ثم سجل دينزل دومفريس هدف الفوز لهولندا في الدقيقة (85).. انتزعت هولندا ثلاث نقاط غالية، لتتقاسم صدارة المجموعة مع منتخب النمسا الذي فاز على مقدونيا الشمالية بنتيجة (3-1) في الجولة ذاتها.

افتتح المنتخب الإنجليزي مبارياته في البطولة فبفوز ثمين وصعب على ضيفه المنتخب الكرواتي 1-0 ضمن منافسات المجموعة الرابعة. وأحرز رحيم سترلينج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57. ووضع منتخب النمسا حدا لسوء الحظ، الذي لازمه في مسيرته بكأس الأمم الأوروبية، بعدما حقق انتصاره الأول في تاريخه بالبطولة القارية، بالفوز (3/1) على مقدونيا الشمالية، في أولى مباريات المنتخبين بالمجموعة الثالثة.

وفي العاصمة الرومانية بوخارست، بادر منتخب النمسا بالتسجيل عبر لاعبه شتيفان لاينر، في الدقيقة 18، ليحتفل بهدفه برفع قميص نجم المنتخب الدنماركي، كريستيان إريكسن، الذى تعرض لأزمة صحية خلال مواجهة فنلندا.. وسرعان ما سجل النجم المخضرم، جوران بانديف، هدف التعادل لمقدونيا الشمالية في الدقيقة 28، محرزا أول هدف لبلاده في ظهورها الأول بالمسابقة.وعاد المنتخب النمساوي للتقدم من جديد، بعدما سجل ميكائيل جريجوريتش الهدف الثاني، في الدقيقة 87، فيما تكفل (البديل) ماركو أرناوتوفيتش بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 90.بهذا الفوز، حقق منتخب النمسا انتصاره الأول في تاريخه بأمم أوروبا، وكان لم يفز في أي بطولة كبرى منذ 31 عاما، عندما هزم الولايات المتحدة في كأس العالم بإيطاليا، عام 1990.

وسجّل النجم المخضرم غوران بانديف هدفاً تاريخياً لمنتخب بلاده مقدونيا الشمالية في بطولات أمم أوروبا.وتمكن بانديف (37 عاماً) في تسجيل هدف التعادل لمقدونيا الشمالية (28) أمام النمسا وهذه المشاركة الأولى لمقدونيا الشمالية في بطولات أمم أوروبا.

من جانبه، أكد ميكائيل جريجوريتش لاعب منتخب النمسا، أحقية فريقه بالفوز على مقدونيا الشمالية ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020)، مهديا الهدف الذي أحرزه لشقيقه الذي يحتفل بعيد ميلاده.

وبدا جريجوريتش، الذي أحرز الهدف الثاني للنمسا، متأثرا وهو يدلي بتصريحات إعلامية عقب المباراة، حيث قال وهو يبكي «إنه أمر رائع».وأضاف جريجوريتش: «فرضنا سيطرتنا طوال المباراة ولم نتلق سوى هدف التعادل بسبب خطأ فردي. الهدف يعني كل شيء بالنسبة لي، إنه عيد ميلاد أخي اليوم».من جانبه، قال ديفيد ألابا لاعب منتخب النمسا بعد اللقاء: «لدينا فريق جيد حقا يتمتع بإمكانات كبيرة. يمكنك أن ترى ذلك اليوم مع اثنين من اللاعبين الذين نزلوا من مقاعد البدلاء وسجلا الهدفين الثاني والثالث».

وكان منتخب النمسا بادر بالتسجيل عبر لاعبه شتيفان لاينر في الدقيقة (18)، لكن تعادل النجم المخضرم جوران بانديف لمقدونيا الشمالية في الدقيقة (28)، محرزا أول هدف لبلاده في ظهورها الأول بالمسابقة.

وعاد المنتخب النمساوي للتقدم من جديد، بعدما سجل البديلان ميكائيل جريجوريتش وماركو أرناوتوفيتش الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين (78 و90) على الترتيب.بهذا الفوز، حقق منتخب النمسا انتصاره الأول في تاريخه بأمم أوروبا، بعدما فشل في تحقيق أي فوز خلال مبارياته الـ6 التي خاضها في مشاركتيه السابقتين في نسختي المسابقة عامي 2008 و2016.ولم يحقق منتخب النمسا الانتصار في أي بطولة كبرى، منذ 31 عاما عندما فاز على منتخب الولايات المتحدة في كأس العالم بإيطاليا عام 1990.

إلى ذلك، قال متحدث رسمي باسم استاد ويمبلي، إن أحد مشجعي المنتخب الإنجليزي «في حالة خطيرة»، بعد سقوطه من الدور العلوي بالملعب عقب انطلاق المباراة أمام المنتخب الكرواتي، في بطولة أمم أوروبا «يورو 2020».وقال المتحدث الرسمي للاستاد، إن الواقعة سيتم التحقيق فيها، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».ووفقا لصحيفة «إيفينينج ستاندرد» اللندنية، فإن المشجع سقط باتجاه المقاعد والخرسانة تحتها.

وكانت بطولة يورو 2020 قد شهدت حادثة مأساوية أيضا، أمس الأول، عندما سقط كريستيان إريكسن نجم الدنمارك مغشيا عليه، بشكل مفاجئ دون أي التحام، خلال مواجهة فنلندا.وفاز المنتخب الإنجليزي بالمباراة بهدف نظيف، سجله رحيم سترلينج، ليحصد أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، بينما ظل المنتخب الكرواتي بلا رصيد.ويلعب منتخب الأسود الثلاثة ضمن المجموعة الرابعة للبطولة، إلى جانب كرواتيا واسكتلندا والتشيك، ويسعى للفوز بلقب كأس الأمم الأوروبية لأول مرة في تاريخه.