  • الأربعاء , 18 سبتمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
الأخبار العاجلة
    • شؤون دولية
  • الشرطة الروسية تكشف خلايا لداعش في 17 منطقة خلال العام الحالي

الشرطة الروسية تكشف خلايا لداعش في 17 منطقة خلال العام الحالي

شؤون دولية
0 تعليق
149 views

الصباح الجديد ـ وكالات :
ذكرت وزارة الداخلية الروسية أن قوات الشرطة بالتعاون مع الأمن الفدرالي كشفت خلايا سرية تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي في 17 منطقة روسية خلال العام الحالي.
جاء ذلك في مقال لرئيس الإدارة العامة لمكافحة التطرف في وزارة الداخلية اللواء في الشرطة آوليغ إلينيخ نشر اليوم امس الثلاثاء في مجلة «شرطة روسيا».
وحسب المقال، فإن المناطق التي عملت فيها تلك الخلايا تشمل العاصمة موسكو ومقاطعتي موسكو وفلاديمير وسط البلاد ومقاطعتي سامارا وساراتوف في حوض الفولغا، وإقليمي كراسنودار وستافروبول ومقاطعة أسترخان وجمهوريات داغستان والشيشان وأديغيا وقبردين بلقار جنوب البلاد، إضافة إلى إقليم كراسنويارسك في سيبيريا ومقاطعة تيومين ودائرتي يامالو نينيتسك وخانتي مانسي في منطقة الأورال شرق البلاد.
وأشار المقال إلى أنه تم تسجيل 972 جريمة ذات طابع إرهابي خلال النصف الأول من العام الحالي

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة