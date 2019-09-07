التعليم تدعو طلبة السادس الإعدادي الى تسلم الرقم السري للتقديم الى الكليات

بغداد ـ الصباح الجديد:

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دعوة مهمة الى جميع طلبة السادس الاعدادي، لتسلم الرقم السري الخاص بكل طالب يقدم الى الدراسة في كليات وجامعات البلاد.

وذكر بيان لمكتب وزير التعليم تلقت الصباح الجديد نسخة منه امس: “على الطلبة مراجعة ادارة مدارسهم خلال الاسبوع الجاري لغرض تسلم الرقم السري للاستمارة الالكترونية/ لغرض التقديم للكليات والمعاهد العراقية للعام الدراسي 2019-2020 ، مبينة ان تسلم الرقم يكون من الطالب نفسه ولا تجوز الإنابة عنه في تسلم الرقم. وفي السياق اصدرت الوزارة امس ايضا توضحياً بشأن موعد اطلاق استمارة القبول المركزي لخريجي الدراسات السادس الاعـدادي.



وذكرت الوزارة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه أن «دائرة الدراسات والتخطيط انهت جميع الاستعدادات الخاصة باستمارة القبول الالكترونية للعام الدراسي الجديد»، منوهاً إلى أن «استمارة القبول جاهزة للتقديم، والاعلان عنها يعتمد على ارسال مخرجات وزارة التربية للدورين الاول والثاني بمختلف الفروع للشروع باستقبال طلبات القبول المركزي في الكليات الحكومية، من خلال برنامج الكتروني ينفذ للعام الخامس على التوالي».

وأضاف أن «استمارة التقديم الالكترونية لم يطرأ عليها اي تغيير حتى الان، من حيث عدد الخيارات التي لا تقل عن 25 اختيارا ولا تزيد عن 35، اذ تتوزع بين 25 اختيارا للكليات و10 اختيارات للمعاهد»، لافتا الى ان «الطالب له الحق باختيار الكلية او المعهد الذي يتناسب مع معدله ومجموعه».

وبين ان «القبول في بعض التخصصات الانسانية مازال لا مركزيا، اي ان قبول الطالب سيتم في محافظته، بهدف اختصار الجهد والوقت اثناء تنقل الطالب من جامعته الى مسكنه، فضلا عن تقليل الزخم الحاصل على الاقسام الداخلية.