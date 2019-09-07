البرلمان يعتزم تعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية لاعادة حق الاب في الحضانة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن النائب عن تحالف الفتح سعد الخزعلي، امس السبت، أن الفصل التشريعي المقبل سيشهد تقديم مقترح تعديل المادة ( ٥٧ ) من قانون الاحوال الشخصية والتي تمنع الاباء من حضانة ابنائهم.

وقال الخزعلي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن ” الفصل التشريعي القادم سيشهد الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بالتعديلات الواردة على المادة (٥٧) من قانون الأحوال الشخصية”.

وأضاف، أن “هناك مساعي لوضع قوانين الاحوال الشخصية تحد للكثير من الاشكاليات الخلافية خصوصا اذا لم يكن حق الرعاية مكفولا بالاتفاق بعد الانفصال”.



واشار الخزعلي إلى أن “الكثير من الشكـاوى وردت إلينـا أحقية رعاية الأبناء من الآباء عقب انفصال الزوج عن الزوجة”، مشيرا إلى أن “المقترح سينصف ٧٥٠ الف اب ويضمـن لهـم رعايـة أبنائهـم”.

وكان مجلس قيادة الثورة المنحل قرر في منتصف ثمانينات القرن الماضي، إعطاء المطلقة حق احتضان أبنائها حتى لو تزوجت من رجل اخر بعد طلاقها.