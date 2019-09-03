لطيفة تحيي حفلا في الإسكندرية

الصباح الجديد:

تستعد المطربة لطيفة لإحياء حفل غنائي في الإسكندرية يوم الثالث عشر من شهر سبتمبر أيلول الجاري، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

وتقدم لطيفة خلال الحفل مجموعة من أغانيها التي تلاقي تفاعلًا من كل محبيها وعشاقها مثل “فريش، ويا حياتي أنا جنبك، ويا سيدي مسي” وغيرها من الأغاني.

وضمت الفنانة التونسية مؤخرًا أغنية جديدة باللهجة المغربية، إلى ألبومها الجديد الذي تواصل تسجيل أغانيه، والمقرر طرحه في أواخر العام الحالي. الأغنية من كلمات الشاعر والملحن المغربي محمود رفاعي، وتغنيها لطيفة باللهجة المغربية، إذ إنها المرة الأولى التي تغني فيها لطيفة بهذه اللهجة.

لطيفة التونسية من المطربات العربيات اللواتي حضرن الى مصر واستقرت فيها، لكنها ظلت محافظة على لهجتها التونسية بنحو كبير، مقارنة بزميلاتها العربيات، وخطوتها الأخيرة اثبات لحبها واعتزازها بلهجتها وبلدها.