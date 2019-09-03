لجين عمران تطالب بتخصيص شاطئ “للنساء فقط”

الصباح الجديد – وكالات:

حالة من الجدل أحدثتها الإعلامية السعودية، لجين عمران، بعد مطالبتها بتخصيص شاطئ على أراضي المملكة للنساء فقط. وغردت عمران عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” “أتوقع ان إمكانية وجود شاطئ نسائي في مناطق السعودية ليس بالمستحيل، فهناك تجارب ناجحة لشاطئ نسائي في دبي وأبو ظبي، زرتها بنفسي، فيها خصوصية عالية وخدمات ممتازة”. وتابعت “إن شاء الله قريب نسمع عن مشروع مشابه في مملكتنا الحبيبة”، وأضافت هاشتاغ “#نريدشاطئنسائيفيمناطق_السعودية”.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة لجين عمران، بمئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، ما بين المؤيد والمعارض.

ومن أبرز التعليقات المؤيدة: “يوجد في جدة شاطئ للنساء”، و”والله نحتاج نأخذ حريتنا على الشاطئ من دون عباءة وقرف الرمل، نبغا الهوا يلاعب شعورنا ويدغدغ وجنتينا”.