الاسمنت العراقية تحقق إنتاج (575) ألف طن بقيمة (15) مليار دينار

لأول مرة في تاريخها

بغداد _ الصباح الجديد:

كشف مدير عام الشركة العامة للسمنت العراقية المهندس حسين محسن الخفاجي عن تحقيق معامل الشركة أعلى مستوى من الإنتاج في تاريخها بعد أن قامت الشركة بإعداد خطط ممنهجة في رفع الطاقات الإنتاجية من خلال أعمال الصيانة والتأهيل وإدخال أغلب معاملها للخدمة من جديد بعد توقف أكثر من نصفها عن العمل بسبب وقوعها في المناطق التي احتلتها داعش منتصف عام 2014.

وبين المدير العام ان كمية الإنتاج والمبيعات لشهر تموز الماضي بلغت (575) ألف طن في جميع معامل الشركة وبإيرادات تجاوزت (15) مليار دينار بمعدل مبيعات تجاوز نسبة 100% على وفق خطة المبيعات في معاملها الشمالية والجنوبية المنتجة لجميع أنواع الاسمنت خلال الشهر الماضي . وأضاف المدير العام أن معامل الشركة المنتجة للاسمنت بأنواعها حالياً 14 معملا وبقية المعامل قيد دراسة الفرص الاستثمارية موزعة في جميع أنحاء العراق وتطرح منتجاتها بجودة عالية حائزة على شهادات الجودة المحلية والدولية وبسعر (60) ألف دينار للطن الواحد العادي و(65) ألف دينار للطن المقاوم . وتابع المدير العام أن الشركة تنتج الاسمنت غير النمطي الخاص بآبار النفط وبسعر (125) ألف للطن الواحد من صنف B و(160) ألف لصنف (G)، معلناً استعداد الشركة لتجهيز الشركات النفطية العاملة في العراق ضمن جولة التراخيص بهذه المادة بنوعيها وسد حاجة جميع تلك الشركات بشتى الكميات.

وأكد مدير عام الشركة إن أعمال التأهيل والصيانة الوقائية للخطوط الإنتاجية كانت السبب في الوصول إلى أعلى الطاقات الإنتاجية وتقليل الكلف لما له انعكاس على تخفيض أسعار الاسمنت إلى أدنى مستوى دعماً لحركة البناء والإعمار والاسهامات الفاعلة في حلحلة أزمة السكن المتزايدة في البلد.

ولفت المدير العام الى أن كل ما تحقق جاء بتضافر جهود وهمة منتسبي الشركة الذين يعملون بروح الفريق الواحد والشركة تسعى دائماً لتوفير كل مستلزمات ومستحقات منتسبيها بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمعادن ووزارة المالية ولكن هنالك بعض المعوقات تقف حائلاً في استحصال الموافقات في منح العاملين لحوافز ومكافآت تشجيعية بسبب سياسة الموازنة العامة للدولة وسيتم بعون الله تجاوز هذه المعوقات بالتعاون مع الجهات المسؤولة إيماناً من الشركة بأن جودة المنتج وتصاعد الإنتاج هو نتاج لجودة أداء العاملين.