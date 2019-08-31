انشاء طريق استراتيجي يربط ميناء الفاو الكبير من واجهة البحر الى المدينة وعموم المحافظات

موانئ العراق توقع عقدا مع شركة دايو الكورية

البصرة _ سعدي السند :

وقعت الشركة العامة لموانئ العراق مع شركة دايو الكورية عقداً خاصاً بتنفيذ مشروع طريق مدخل ميناء الفاو الكبير لما للطريق من أهمية كبرى تتعلق بإستمرار العمل في اثناء المرحلة المقبلة .

وقال مدير مشروع ميناء الفاو المهندس اسعد عبدالرحيم للصباح الجديد ان المدير العام لشركة موانئ العراق الدكتور صفاء عبدالحسين وقع عقداً مع ممثل شركة دايو الكورية چول هو پارك يقضي بتنفيذ مشروع طريق مدخل ميناء الفاو الكبير وهو ضمن مشاريع البنى التحتية لمشروع ميناء الفاو.

واوضح عبدالرحيم ان المشروع يهدف الى انشاء طريق استراتيجي يربط الميناء من واجهة البحر الى المدينة وثم الى محافظات البلاد مشيراً الى ان الميناء يحظى باهتمام كبير من قبل رئاسة الوزراء ووزارة النقل.

يذكر ان مشروع ميناء الفاو الكبير يضم مشاريع عدة تتعلق بالبنى التحتية منها الطريق الاستراتيجي والمدخل والطرق الداخلية فضلا عن مشاريع لوجستية وخدمات كبيرة .

موانئ العراق تستنفر

طاقاتها لإنجاز محطة توليد الطاقة

من جهة ثانية استنفرت شركة موانئ العراق طاقاتها لإنجاز محطة توليد الطاقة الكهربائية لموانئ أم قصر ومدينة ام قصر المينائية.

وقال الدكتور المهندس صفاء عبد الحسين المدير العام لموانئ العراق أستنفرت الشركة طاقاتها الهندسية والفنية في إنجاز ونصب الوحدات التوليدية الثلاث ونصب الثرموستات ومنظومة التسخين والتنظيف وازالة الرطوبة من الزيوت والمباشرة بأعمال نصب وحدة تهوية غاز العادم مع مد أنبوب مجرى الغاز وقنوات مجرى العادم وإنجاز ونصب سقيفة محركات التوليدية (enginehall) وإنجاز بناية لوحات الكهرباء والسيطرة ( 33kv,11kv)وإنجاز ونصب لوحات المتوسط (11kv) في بناية الكهرباء.

تفاصيل الأعمال

في المشروع

أما مديرة المشروع رئيس مهندسين منال ذبيح حسين فقد قالت ان العمل يتضمن إنجاز بناية الإدارة والتي تشتمل على طابقين وقاعدة الهيدروليك للراديترات وإنجاز أحواض كونكريايتية لمنظومة إطفاء الحريق ومد شبكة قابلوات بين الوحدات وبناية التشغيل وإنجاز ونصب الراديترات على القواعد الهيكلية ومد أنبوب منظومة التبريد وإنجاز أعمال حفر مسار ومد ودفن أنبوب الغاز الجاف وبطول ( 16 ) كم مع إنجاز جميع الفحوصات للجوينات ومفاصل اللحام البالغة أكثرمن ( 1300)فحص من الفحوصات العينية والهيدروستاتيكية لمقاطع الأنبوب وإنجاز أعمال الربط الحار (hot tsp) على الأنبوب المغذي 30 أنجا مع نصب صمام كروي وفحص القاعدة الهيكيلية للراديترات وإنجاز معابر أنبوب الغاز في الطرق والشوارع وإنجاز حفر المخفي بطريقة had تحت رصيف الغاز السائل مع استعمال أنظمة السلامة والأمان وقد تم نصب عدد 12 صماما لانبوب الغاز.

نسب إنجاز المشروع (71.5%)

وإضافت اننا بصدد الانتهاء من أعمال القواعد الكونكريتية للمحولات الرافعة للفولتية (11/33KV) والمباشرة بربط التربوجارج للوحدات التوليدية مما سيجعل كفاءة الوحدات التوليدية أكثر من 95 % والمباشرة بأعمال محطة تحلية المياه والمعالجة .

وتجدر الإشارة أن المحطات ستغذي مينائي ام قصر ومدينة أم قصر المينائية بعد إكمال المرحلة الثانية للمشروع .

يذكر ان الوحدات التوليدية وصلت لموانئ العراق بتاريخ التاسع من شهر حزيران الماضي وتتكون من ثلاث وحدات بقدرة ( 30 ميكا واطا ) مع المنظومات الملحقة بها والهياكل الحديدية والسقفية ومحركات الوحدات حيث وصلت نسب إنجاز المشروع (71.5%) وستجري أعمال الفحص والتشغيل التجريبي للمحطة خلال الشهرين المقبلين .