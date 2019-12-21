لقاء لبداية التعاون الثقافي العراقي – الفرنسي

في دائرة السينما والمسرح..

متابعة وسن العبدلي

استقبل الدكتور احمد حسن موسى مدير عام دائرة السينما والمسرح وفداً من السفارة الفرنسية ممثلا بالمستشار الثقافي للسفارة الفرنسية المسؤول عن الانشطة الثقافية للمعهد الفرنسي في مبنى دائرة السينما والمسرح، وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون الثقافي والفني المشترك بين الطرفين لتنفيذ خطة وزارة الثقافة ومشروعها الثقافي في الانفتاح على العالم والتوسع في التبادل الثقافي .وفي بداية حديثه حدد احمد حسن موسى ملامح استعدادات الدائرة لإعادة فتح أبواب العلاقات الثقافية والفنية مع الجانب الفرنسي، مؤكدا ان الفنان العراقي يعرف اهتمام المركز الثقافي الفرنسي بالمجالات الفنية التي تقع ضمن اطار عمل الدائرة الفني، حيث تمثل الاقسام الثلاثة الرئيسة للدائرة (سينما، مسرح، فنون شعبية،) وهي تشرف بشكل رسمي وحسب القانون على جميع النشاطات الفنية الرسمية في عموم العراق،

وأضاف الدكتور أحمد : حصل العراق على العديد من الجوائز في المهرجانات الدولية، وهذا ما يؤكد وجود الفنان العراقي في الساحتين العربية والدولية، و اكد موسى على ضرورة الاستفادة من الخبرات التقنية الفرنسية الكبيرة في مجال الورش على مستوى التقنيات فيما يتعلق بالسينما والفنون الشعبية خاصة بعد استقطاب الدائرة للطاقات الشابة في مجال الفن للعمل في الدائرة وبحاجة الى هذه الورش للتواصل مع التطور التكنلوجي.

من جانبه عبر المستشار الفرنسي عن شكره لحفاوة الاستقبال مؤكدا على ضرورة فتح الية جديدة للتعاون الثقافي بين البلدين، فيما يتعلق بإقامة الورش الفنية، التقنيات والموسيقى، موضحا ان زيارته لدائرة السينما والمسرح جاءت لغرض الاطلاع على الواقع الفني و الثقافي في العراق.

وفي ختام اللقاء قدمت الفرقة الوطنية للفنون الشعبية للوفد الضيف عرضا مميزا من الفلكلور البغدادي الاصيل بإدارة الفنان المبدع فؤاد ذنون.