دينا فؤاد تكشف تفاصيل دورها في مسلسل الاختيار

الصباح الجديد – وكالات:

في إطار الاستعداد لدراما رمضان المقبل 2020 بدأ العديد من النجوم مبكراً تصوير مسلسلاتهم لرمضان المقبل، حيث بدأ الفنّان محمد رمضان تصوير مسلسله الجديد «البرنس » الذي يخوض به الماراثون الرمضاني القادم بالتعاون مع المخرج محمد سامي، كما بدأ أيضاً يوسف الشريف تصوير مسلسله «النهاية» وهو من إنتاج سينرجي، ومؤخراً بدأ المخرج بيتر ميمي تصوير مسلسله «الاختيار» الذي يستعرض فيه حياة الشهيد أحمد منسي قائد كتيبة الصاعقة المصرية والذي استشهد منذ سنوات.

وقد كشفت الفنّانة دينا فؤاد تفاصيل شخصيتها التي ستخوض بها المارثون الرمضاني المقبل في مسلسل «الاختيار» مع النجم أمير كرارة والتي ستؤدي فيه شخصية زوجة أحد الإرهابيين حيث ظهرت مرتدية النقاب في كواليس تصوير المسلسل معلنة بدء التصوير الفعلي لمشاهدها به.

وتجسد دينا فؤاد بالمسلسل شخصية «نسرين عشماوي» زوجة الإرهابي هشام عشماوي الذي تمّ القبض عليه من قبل جهاز المخابرات العامة المصرية على حدود ليبيا، حيث سيجسد شخصيته الفنّان أحمد العوضي، وسيتولى التأليف باهر دويدار حيث يعد مسلسل الاختيار هو التعاون الرابع على التوالي الذي يجمعه بالفنان أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي.