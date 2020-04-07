العمليات المشتركة: التحالف الدولي يسلم مقر المستشارين الفرنسيين في بغداد

ينسحب من سادس قاعدة عسكرية في البلاد

بغداد-الصباح الجديد:

أعلنت قيادة العمليات المشتركة امس الثلاثاء، تسليم التحالف الدولي مقر المستشارين الفرنسيين في بغداد للقوات العراقية.

وقالت القيادة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه:”بناءً على نتائج الحوارات المثمرة بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي، جرى اليوم الثلاثاء السابع من نيسان، استلام مقر مستشاري قوات التحالف الدولي (الفرنسيين) في قيادة الفرقة السادسة الذي كانوا يشغلونه في العاصمة بغداد”.

وأوضحت قيادة العمليات المشتركة، أن “ذلك جاء وفق التزام التحالف الدولي بإعادة المواقع التي كان يشغلها ضمن القواعد والمعسكرات العسكرية العراقية”.

وكان أفاد موقع روسيا اليوم، في وقت سابق من امس ايضا، بأن بعثة التحالف الدولي قرر الانسحاب من قاعدة أبوغريب العسكرية شمال بغداد، وتسليم الموقع إلى القوات العراقية خلال ساعات.

واضافت: “بهذا النحو ستكون قاعدة أبوغريب سادس موقع عسكري عراقي تنسحب منه قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة”.