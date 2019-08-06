النزاهة تضبط صاحب مذخرٍ غير مجازٍ يتعامل بالأدوية المُهرَّبة بكركوك

بغداد – الصباح الجديد

كشفت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن تمكن ملاكات مكتب تحقيق كركوك، بالتنسيق مع مديريَّة المخابرات ودائرة الصحة في كركوك، من تنفيذ عمليَّة ضبطٍ لصاحب أحد المذاخر والعاملين فيه؛ لقيامه بالتعامل بأدويةٍ طبيَّةٍ مُهرَّبةٍ وغير مفحوصةٍ مختبرياً.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه، أنَّ “فريقاً من مكتب تحقيق كركوك التابع للهيئة انتقل إلى قضاء الحويجة وتمكَّن، بعد القيام بعمليَّات بحثٍ وتحرٍّ، من ضبط صاحب المذخر وثلاثةٍ من العاملين فيه، فضلاً عن ضبط أدويةٍ مُهرَّبةٍ وغير مفحوصةٍ مختبرياً في أحد المذاخر”.

وأضافت الدائرة إن “التحقيقات الأولية توصَّلت إلى أن تركيا كانت مصدر شحنة الأدوية التي تمَّ إدخالها إلى كركوك مروراً بمحافظة نينوى، لافتة إلى أن المذخر “وهمي” وغير حاصلٍ على إجازة ممارسة العمل من قبل نقابة الصيادلة”.

واشارت الى انه “تمَّ تنظَّـيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمُبرزات المضبوطة مع الأوليَّات؛ وعرضها بصحبة المُتَّهمين على قاضي التحقيق المُختصِّ بقضايا النزاهة في كركوك؛ الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادَّة (50) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40 لسنة 1970)، فضلاً عن تدوين أقوال الممثل القانوني لنقابة الصيادلة”.

يُذكَرُ أن الهيأة سبق أن أعلنت عن تنفيذ عددٍ من العمليات لضبط أصحاب مذاخر ومديري شركات الأدوية في كركوك؛ لقيامهم بإدخال أدويةٍ ومُستلزماتٍ طبيَّةٍ مُهرَّبةٍ وغير مفحوصةٍ إلى المحافظة