اول ايام العيد.. فتح طريق مطار بغداد الدولي تدريجيا

بغداد – الصباح الجديد:

اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فتح طريق مطار بغداد الدولي سيبدأ في اول ايام العيد وبنحو تدريجي.

وقال سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي: “سيتم ابتداء من اول ايام عيد الاضحى فتح طريق مطار بغداد الدولي امام المسافرين”، مبينا انه “سيسمح فقط لحاملي تذاكر السفر من المرور خلاله”.

واضاف ان “الافتتاح سيكون تدريجيا من الساعة السادسة مساء ولغاية الواحدة بعد منتصف الليل”، مشيرا الى انه “سيجري رفع سيطرة صقر واحد الواقعة على طريق مطار بغداد قرب جامع ام الطبول”. وطالب البياتي “جميع الارتال العسكرية بسلوك طريق بوابة رقم 4 الواقعة على طريق ابو غريب”. وكان وزير النقل عبد الله لعيبي أعلن في الحادي عشر من الشهر الماضي، بدء “الخطوات الفعلية” للمباشرة بإزالة الحواجز وتوسعة شارع مطار بغداد الدولي، بعد ان أصدر القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي في السابع من الشهر نفسه، أمراً ديوانياً يقضي بتشكيل لجنة حكومية لـ “تسهيل إجراءات رفع الحواجز الكونكريتية من مداخل مطار بغداد لتقليل الزخم وتسهيل حركة عجلات المسافرين”.