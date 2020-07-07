تصدير النفط إلى لبنان مقابل منتجات زراعية وصناعية

في اطار تقوية علاقات البلاد بمحيطيها العربي والإقليمي

بغداد – الصباح الجديد

بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي اعلن عن عزمه تقوية العلاقات بين العراق ومحيطه العربي والاقليمي، زار وفد عراقي وزاري رفيع المستوى زيارة الى العاصمة اللبنانية بيروت، وقد عقد المسؤولون في البلدين مفاوضات شملت تطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية .

في اطار تمتين العلاقات المشتركة بين البلدين، يجري وفد عراقي رفيع المستوى زيارة الى العاصمة اللبنانية بيروت .الوفد الذي ضمَّ كل من وزير النفط ووزير الزراعة ناقش مع المسؤولين اللبنانيين ملفات عدة، شملت تعزيز العلاقات في مجالات التعليم والزراعة والتجارة، لكن الملف الابرز على طاولة المفاوضات، كان موضوع تصدير النفط العراقي إلى لبنان مقابل منتجات زراعية وصناعية.

المسؤولون اللبنانيون بدورهم اكدوا ، انهم لمسوا من الجانب العراقي نوايا صادقة لتعزيز التعاون بين البلدين، مؤكدين ان التعاون مع العراق سيسهم بتحسين الوضع الاقتصادي الذي يمر به لبنان حالياً.

وقد رحبت الاوساط اللبنانية بزيارة الوفد العراقي، عادة انها تمثل بادرة ايجابية من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين.