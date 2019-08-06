المفوضية تستعد لتوفير المواد اللوجستية لإنجاح انتخابات المحافظات

بغداد – الصباح الجديد

اعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الثلاثاء، استعدادها لتزفير المواد اللوجستية والمادية لتحقيق نجاح انتخابات مجالس المحافظات .

وذكر بيان للمفوضية تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، ان “اللجنة الاعلامية في مفوضية الانتخابات عقدت اليوم اجتماعا موسعا برئاسة نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة الاعلامية رزكار حمة محي الدين وبحضور رئيس الادارة الانتخابية احمد رحيم بشارة والسادة المفوضين كريم التميمي و حازم الرديني وعددا من موظفي دائرة الاتصال الجماهيري وقسم الاعلام في مقر المفوضية”.

واضاف،ان “الاجتماع عرض الخطة الاستراتيجية الاعلامية المقترحة من قبل المنظمة الدولية للانظمة الانتخابية ( الايفس ) التي تناولت العديد من المفاصل المهمة لرفع المستوى الاعلامي في حث الناخبين لتسجيل بياناتهم البايومترية والمشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة من خلال طرح البصمات الالكترونية التي من خلالها تستطيع مفوضية الانتخابات ايصال الرسائل الاعلامية لمحو الضبابية التي غطت الصورة الجلية والواضحة بعد ان عكستها انتخابات مجلس النواب الاخيرة واعادة الثقة بين المفوضية كمؤسسة رصينة وبين المواطن بعد ان تحققت نزاهة وكفاءة الاجهزة الالكترونية المستخدمة في انتخابات مجلس النواب الاخيرة “.

واشار الاجتماع بحسب البيان الى “دعم الشريك الاساسي المتمثل بالاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام في كيفية توفير الاجواء المناسبة من خلال ايجاد الحلول اللازمة لكافة المعوقات التي تعترض العمل الاعلامي”.

واوضح، ان “المفوضين ورئيس الادارة الانتخابية ابدوا استعدادهم التام في توفير المواد اللوجستية والدعم المادي والمعنوي في تحقيق الكثير من مفردات الخطة و اهدافها التي من شأنها ردم الهوة بين المواطن والمفوضية التي تكون على الحياد في عملها بشكل دائم “