اقليم كردستان يقرع اجراس بدء العام الدراسي حضوريا

خريجو السنوات السابقة يطالبون بتعينهم على الملاكات الدائمة

السليمانية ـ عباس اركوازي:

توجه نحو 650 الف طالب وطالبة الى الصفوف الدراسية، مع قرع جرس بدء العام الدراسي الجديد في اقليم كردستان حضوريا، بعد ان كانت الدراسة الكترونية، العام الماضي جراء تفشي فايروس كورونا، في غضون ذلك تجمع الاف الشباب من خريجي السنوات السابقة امام المباني الرسمية في محافظات السليمانية واربيل وحلبجة، مطالبين بتعيينهم على الملاك الدائم لحكومة الاقليم.

وعبر رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني في مراسم اجرت في مدرسة في قضاء شقلاوة بمحافظة أربيل، للإعلان عن انطلاق العام الدراسي الجديد، عن اسفه للتبعات السلبية التي خلّفها انتشار فايروس كورونا على العام الدراسي المنصرم، لافتاً الى ان عجلة التعليم لم تتوقف رغم كل العقبات الصحية والاقتصادية، مشيداً بجهود المعلمين في مواصلة سير العملية التربوية والتعليمية بطرق مختلفة ولا سيما عبر النظام الإلكتروني.

وأكد بارزاني، أن إقليم كوردستان تخطى تلك المرحلة العصيبة، معبّراً في الوقت نفسه عن سعادته برؤية المدارس وهي تفتح أبوابها مرة أخرى أمام التلاميذ والطلبة، كما أهاب بالكوادر التعليمية والتربوية الالتزام بالإرشادات الصحية وتلقي اللقاحات.

بدورها رفعت سازان حسين وهي احدى خريجات قسم التمريض في جامعة السليمانية للعام الدراسي 2013-2014 لافتة كتب عليها انا جالسة في المنزل منذ سبعة اعوام اين حقوقي، وذلك في تجمع نظمته الى جانب العشرات من زملائها امام مديرية التربية بمحافظة السليمانية.

وقالت في حديث للصباح الجديد، “انا ومعي عشرات الاف الخريجين للسنوات السابقة نجلس منذ سنوات في منازلنا دون ان نجد فرصة عمل تتناسب مع تحصيلنا الدراسي”.