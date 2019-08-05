أول معرض فني لروبوت

الصباح الجديد – وكالات:

افتتح أول معرض في بكين للأعمال الفنية للروبوت ” شياو بينغ” والذي يمتاز بذكائه الاصطناعي، فخلال 22 شهرا، درس الروبوت عمل الفنانين البارزين على مدار 400 عام، ليقدم أعمالا قابلة للمقارنة من الناحية الفنية مع أعمال فنانين حقيقيين.

وقال مدير معهد بحوث الثقافة والصناعة الإبداعية في جامعة بكين، وانغ قوه هوا، لاحدى الوكالات الإخبارية، “إن ظهور مثل هذا الرسام الآلي، قوة دافعة لتطوير الثقافة التقليدية أكثر من كونه عقبة”.

وأضاف “لا يولي العديد من العاملين في الصناعة الثقافية الاهتمام الكافي بالتقنيات الجديدة، وهذا يؤدي إلى حقيقة أننا لا نستعمل أي شيء جديد عند إنشاء أعمال ثقافية، أو خدمات حديثة التقنية، ولا أشكال، ولا طرق. وإن شياو بينغ، يرسم أعماله اعتمادا على التقنيات الحديثة للذكاء الاصطناعي، وهذا يمكن أن يكون قوة دفع هائلة لتطوير الثقافة التقليدية”.

ولم تخل زيارة الزوار من الآراء السلبية وبخاصة بعد علمهم بأن الأعمال رسمها روبوت.

واختتم هوا حديثه، قائلا “عندما حدثت الثورة الصناعية، حل إنتاج الماكينات محل الإنتاج البشري بنحو كبير. ثم أعرب الكثيرون عن خشيتهم من أن تدمر الآلات الإمكانات الإبداعية للشخص، ظاهريا إذا لم يكن هناك جانب بشري، فلا جدوى من ذلك. لكن التاريخ أظهر لنا أن هذا ليس هو الحال”.