فيلم “هوبس أند شاو” يتصدر إيرادات السينما

الصباح الجديد – وكالات:

تصدر فيلم الحركة الجديد “هوبس أند شاو” إيرادات السينما في أميركا الشمالية مسجلا 60.8 مليون دولار. الفيلم بطولة دواين جونسون، وفانيسا كيربي، وجيسون ستاثم، وإدريس إلبا، ومن إخراج ديفيد ليتش.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة “الأسد الملك 2019” (لايون كينج 2019) من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع، مسجلا 38.2 مليون دولار.

كما تراجع الفيلم الكوميدي “حدث ذات مرة في هوليوود” (ونس أبون إتايم إن هوليوود) من المركز الثاني إلى المركز الثالث محققا إيرادات بلغت 20 مليون دولار.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرات “الرجل العنكبوت: بعيدا عن الوطن” من المركز الثالث إلى المركز الرابع هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 7.8 ملايين دولار.

وتراجع الجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة “حكاية لعبة 4” (توي ستوري 4) من المركز الرابع إلى المركز الخامس مسجلا 7.2 مليون دولار.