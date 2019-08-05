بيونسيه تشرك ابنتها في آخر اغنياتها

الصباح الجديد – متابعة:

طرحت النجمة بيونسيه فيديو كليب لأغنيتها “Spirit”، وذلك عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”، وقد تخطى الكليب الاربعة ملايين مشاهدة بعد يوم واحد فقط على طرحه.

الأغنية من فيلم “The Lion King”، والذي تقوم فيه بيونسيه بالأداء الصوتي لشخصية “نالا”.

والمفاجأة في الكليب أن “بلو إيفي كارتر” إبنة بيونسيه، تشارك معها في الكليب.

ومن المرجح مشاركة بيونسيه بقوة في جوائز الأوسكار المقبلة، عن أغنيتها في فيلم “The Lion King”.

وحقق فيلم الرسوم المتحركة The Lion King أرباحاً كبيرة حول العالم، فقد تخطت ايراداته في شباك التذاكر العالمية المليار دولار، مقسمة لـ 362 مليون دولار أميركي محلياً، أي في الولايات المتحدة الأميركية، و638 مليون دولار أميركي حول العالم.

والفيلم إعادة للنسخة الكرتون التي تم إنتاجها قبل 24 عاماً، لتقديمها على طريقة الـLive Action، وتم إستبدال الـAnimation فيها بمشاهد أكثر حقيقية.