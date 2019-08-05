  • الإثنين , 5 أغسطس 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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“لصة المآتم” تنتظر حكمها

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الصباح الجديد – وكالات:
يلاحق القضاء الأميركي شابة مولعة بقراءة صفحة الوفيات في الصحف، بتهمة تنفيذ سلسلة عمليات سطو لمنازل في أثناء حضور أصحابهـا مراسـم تشييـع.
ومؤخرا وجهت محكمة أميركية رسميا تهما إلى لاتونيا ستيوارت (28 عاما) بتنفيذ ست عمليات سطو في أحياء يقطنها أثرياء نيويورك، حسبما أفادت وسائل إعلام أميركية.
وأشار المدعي العام في مقاطعة ويتشيستر شمال المدينة الكبرى، إلى أن الشابة كانت تقرأ بتمعن إشعارات النعي، وتحدد أماكن سكن أقارب المتوفين قبل أن تدخل منازلهم من خلال تحطيم النوافذ في أثناء مراسم التشييع.
وفي الأول من مايو 2018، وبعد تحديد رابط بين سلسلة عمليات سطو، وضعت الشرطة منزلا قيد المراقبة فيما كان سكانه يدفنون أحد ذويهم.
وتتبعت الشرطة لاتونيا، وأوقفوها وهي في طريقها إلى منزلها، ووجدوا في سيارتها مجوهرات ومطرقة، فيما كان طفلها في المقعد الخلفي.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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