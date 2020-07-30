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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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البرلمان: الحكومة لن تقدم موازنة 2020 ولجنة مشتركة لوضع خطة الإصلاح

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد :

أفادت اللجنة المالية النيابية، امس الأربعاء، بأن الحكومة بدأت العمل على البرنامج الإصلاحي الذي يفترض أن تقدمه للبرلمان، من خلال تشكيل لجنة من الرئاسات الثلاث والوزارات كافة، لتشكيل مجلس يعيد النظر بالملف الاقتصادي بالكامل.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، إن “الحكومة قد لا تقدم موازنة 2020 لضيق الوقت، ولكونها الآن مشغولة بملفين رئيسين متداخلين؛ هما موازنة 2021 وملف البرنامج الاصلاحي”.

وأضاف، أنه “لتحقيق هاتين الخطوتين؛ فإن الحكومة بصدد تشكيل لجنة من مرشحي السلطات الثلاث؛ الجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي مع الجهاز القضائي، لتقديم رؤاهم بما يفيد فقرتي الاصلاح والموازنة”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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