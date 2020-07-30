البرلمان: الحكومة لن تقدم موازنة 2020 ولجنة مشتركة لوضع خطة الإصلاح

بغداد – الصباح الجديد :

أفادت اللجنة المالية النيابية، امس الأربعاء، بأن الحكومة بدأت العمل على البرنامج الإصلاحي الذي يفترض أن تقدمه للبرلمان، من خلال تشكيل لجنة من الرئاسات الثلاث والوزارات كافة، لتشكيل مجلس يعيد النظر بالملف الاقتصادي بالكامل.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، إن “الحكومة قد لا تقدم موازنة 2020 لضيق الوقت، ولكونها الآن مشغولة بملفين رئيسين متداخلين؛ هما موازنة 2021 وملف البرنامج الاصلاحي”.

وأضاف، أنه “لتحقيق هاتين الخطوتين؛ فإن الحكومة بصدد تشكيل لجنة من مرشحي السلطات الثلاث؛ الجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي مع الجهاز القضائي، لتقديم رؤاهم بما يفيد فقرتي الاصلاح والموازنة”.