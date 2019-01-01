درة تعد جمهورها بباقة من الاعمال الهادفة

الصباح الجديد – وكالات:

صرّحت الفنانة التونسية دُرّة بأنها تعيش حالة من النشاط الفني خلال المدة الحالية.

وقالت دُرّة، خلال حديث لها مع احد المواقع الإخبارية المصرية: تعاقدت على أكثر من عمل لتقديمه خلال المدة المقبلة، ما يشعرني بالسعادة كثيرا، وأوعد الجمهور أن تكون أعمالا لائقة وهادفة كما تعودوا مني في أعمالي السابقة.

وأوضحت دُرّة أنها انتهت من تصوير كل مَشاهدها في فيلم “يوم مصري” للفنان خالد النبوي الذي تقف أمامه للمرة الأولى، مؤكدة انتظارها عرض الفيلم خلال موسم نصف العام، كما قالت الجهة المنتجة للعمل.

وتجسّد خلال الأحداث شخصية “ميرفت” وتعمل ممرضة في أحد المستشفيات الحكومية وتعول أسرتها، حتى تكشف الأحداث عكس ذلك وتلجأ إلى طريق الانحراف حتى تحاول كسب منصب أعلى داخل المستشفى الذي تعمل به، وتدخل في صراعات مع النجم خالد النبوي الذي يجسد شخصية أمين شرطة خلال الأحداث.

وأشارت درة أن هذا العمل يعد من أهم الأدوار التي قدمتها خلال تاريخها الفني، وذلك لأنها تقترب فيه من الشخصية الشعبية بنحو كبير.

وتحدّثت عن انتماء الفيلم إلى نوعية أفلام اليوم الواحد التي تدور أحداثها في 24 ساعة، كما يسلط الضوء على بعض القضايا الشائكة بين المسلمين والمسيحيين، قائلة إن هذه النوعية من الأفلام أثبتت نجاحها في عدة أفلام سابقة منها فيلم “الفرح”، “كباريه”، “الليلة الكبيرة”.

يشارك في بطولة “يوم مصري” كل من الفنان خالد النبوي وأحمد الفيشاوي وحنان مطاوع ودرة، ومن إخراج أيمن مكرم.

وتطرّقت درة إلى الحديث عن مسلسل “الحرملك” الذي تعاقدت عليه، وقالت: “الحرملك عمل تاريخي فهو من الأعمال الضخمة الإنتاج، وأنا فخورة لمشاركتي في هذا العمل، فأنا عاشقة للأعمال التاريخية وهذا سر حماستي للعمل. وتجسّد شخصية “حنة”، وهي شخصية جديدة ومختلفة بالنسبة إليها