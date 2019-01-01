  • الثلاثاء , 1 يناير 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

تسريب فكرة مقلب رامز جلال لرمضان المقبل

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الصباح الجديد – وكالات:
تسبب تسريب فكرة برنامج الفنان المصري رامز جلال، الجديد للمقالب، الذي سيعرض في رمضان 2019، إلى وضعه في ورطة.
وتداولت أنباء أن رامز جلال يفكر هذه المرة في الاتجاه إلى الرعب، إذ بنى فكرة برنامجه الجديد على استضافة عدد من النجوم بشتى المجالات، وإعطائهم مشروبا به مادة مخدرة تجعلهم ينامون، وعند إفاقتهم يجدون أنفسهم داخل غرفة مظلمة تشبه “القبر”، وحوله شخصان يرتديان ملابس بيضاء، يقومان بمحاسبته داخل الغرفة، بحسب ما ذكرته صحيفة “أخبار اليوم” المصرية.
وكشفت مصادر، عن أن رامز جلال وضع الفكرة بجانب فريق عمل البرنامج، ولكنه لم يبدأ في تصوير أيا من حلقاته، اذ مازال يدرس الفكرة، قبل أن يشرع بتصويرها.
ومن الممكن أن يقوم رامز جلال أمام هذه التسريبات، بتغيير فكرة البرنامج تماما، بعدما علم بها أغلب الوسط الفني، ويضطر إلى البحث عن فكرة جديدة.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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