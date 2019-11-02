معسكر هولير يحضر الجوية لموقعة مولودية وهران

نقل وسكن مجاني لجماهير الصقور

بغداد ـ الصباح الجديد:

بدأ فريق القوة الجوية بكرة القدم يوم أمس السبت، معسكره التدريبي في أربيل استعدادا لمباراته امام مولودية الجزائر ضمن جولة الذهاب لدور الستة عشر في بطولة كأس محمد السادس للاندية العربية الابطال وستقام المباراة بين الفريقين يوم الجمعة المقبل على ملعب فرانسوا حريري في أربيل.

وبحسب المكتب الاعلامي لنادي القوة الجوية، ذكر مشرف الفريق مهدي جاسم ، أن « كتيبة الصقور بدأت أمس معسكرا تدريبيا في أربيل على أمل تأمين مباراة ودية لتكون بروفة اخيرة قبل اللقاء الهام أمام مولودية الجزائر،لافتا إلى أن الفريق على أتم الجاهزية لهذه الموقعة».وأضاف جاسم إلى أن « الكادر التدريبي واللاعبين مصمم على الخروج بنتيجة ايجابية والعودة بفوز على مولودية الجزائر والتي ستقام يوم الثامن من شهر تشرين الثاني الجاري عند الساعة الرابعة عصرا «.ودعا جاسم ، الجمهور لمؤازرة الصقور بكثافة بعدما قررت الهيئة الادارية ، وبالتعاون مع رابطة مشجعي الصقور بتسيير حافلات مجانا إلى مدينة اربيل.

من جانبه، أكد المدرب المساعد لفريق القوة الجوية لؤي صلاح، أن لاعبي الفريق الدوليين سيلتحقون بالمنتخب الوطني بعد مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر، ضمن ذهاب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، المقررة في الثامن من الشهر الجاري في أربيل.

وقال صلاح: «تنتظرنا مباراة في غاية الأهمية أمام مولودية الجزائر بثمن نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، والتي نقلت إلى مدينة أربيل في الثامن من الشهر الجاري، وبالتالي لاعبونا ضمن القائمة الوطنية سيكملون مهمتهم مع الفريق حتى المواجهة العربية ويلتحقون بشكل مباشر بتدريبات المنتخب».

وتابع: «مباراة المولودية مهمة حيث نسعى لتجهيز الفريق بشكل مثالي رغم توقف منافسات الدوري، وخاض الفريق عدد من المباريات التجريبية آخرها أمام النفط وانتهت بفوز فريقنا برباعية نظيفة ونأمل أن يكون الفريق بأتم الجاهزية للمباراة».

وأردف: «فريق المولودية ليس بالصيد السهل خصوصا وأن توقف منافسات الدوري أثر على فريقنا لكننا عازمون على تحقيق نتيجة جيدة في مباراة الذهاب ومن ثم التحضير بشكل مناسب لمباراة العودة في الجزائر».

واعلن نادي القوة الجوية، توفير نقل وسكن مجاني لجماهير الصقور في محافظة أربيل من اجل حضور مباراة الصقور امام مولودية الجزائر في ذهاب دور الـ16 من البطولة العربية «كأس محمد السادس»..وذكر النادي «ستقوم الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي وبالتعاون مع رابطة مشجعي الصقور بتسيير حافلات الى مدينة اربيل عند الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس المقبل لنقل جماهير الأزرق مع توفير السكن مجانا».