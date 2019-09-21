نيمار يتصدر قائمة البرازيل لمواجهتي السنغال ونيجيريا

ريودي جانيرو ـ وكالات:

كشف تيتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، أول أمس، قائمة فريقه استعدادا للمباراتين الوديتين أمام نظيريه السنغالي والنيجيري، في تشرين أول المقبل.وشهدت القائمة عودة المهاجم جابرييل جيسوس، نجم مانشستر سيتي، إلى صفوف السامبا بعد انتهاء إيقافه لمدة شهرين، بسبب تصرفات غاضبة عقب طرده، في المباراة النهائية لكوبا أمريكا 2019.

كما ضمت القائمة نجم الهجوم نيمار دا سيلفا، الذي عاد للمشاركة مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، مطلع هذا الأسبوع.واستدعى تيتي أيضا اللاعب الشاب رينان لودي (21 عاما)، بعد تألقه في صفوف أتلتيكو مدريد، هذا الموسم، لتكون المرة الأولى التي يستدعى فيها لقائمة السامبا.

وغاب عن القائمة كل من، مارسيلو (31 عاما) لتراجع مستواه مع ريال مدريد الإسباني، وفينيسيوس جونيور مهاجم الميرينجي، الذي لم يظهر بمستواه المعهود في وديتي السامبا هذا الشهر، أمام كولومبيا وبيرو.ويلتقي المنتخب البرازيلي نظيره السنغالي، في العاشر من تشرين أول المقبل، في سنغافورة، كما يلعب بعدها بثلاثة أيام مع نيجيريا. وضمت القائمة كلا من: لحراسة المرمى: إديرسون (مانشستر سيتي الإنجليزي) وإيفرتون (بالميراس) وسانتوس (أتلتيكو بارانينسي)، وفي خط الدفاع: داني ألفيس (ساو باولو) ودانيلو وأليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي) ورينان لودي (أتلتيكو مدريد الإسباني) وتياجو سيلفا وماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي) وإيدير ميليتاو (ريال مدريد الإسباني) ورودريجو كايو (فلامنجو).

اما في الوسط: كاسيميرو (ريال مدريد الإسباني) وآرثر (برشلونة الإسباني) وفابينيو (ليفربول الإنجليزي) وماتيوس هنريكي (جريميو) وفيليب كوتينيو (بايرن ميونخ الألماني) ولوكاس باكيتا (ميلان الإيطالي).

وفي الهجوم: إيفرتون (جريميو) وفيرمينو (ليفربول الإنجليزي) وجابرييل باربوسا (فلامنجو) وريتشارلسون (إيفرتون) ونيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان الفرنسي) وجابرييل جيسوس (مانشستر سيتي الإنجليزي).