إيرادات برشلونة تتجاوز حاجز المليار يورو

نصيحة تشافي تدل الكاتلوني على طريق دوري الأبطال

مدريد ـ وكالات:

قال نادي برشلونة، بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني، إنه سيصبح أول نادٍ رياضي يحقق إيرادات تتجاوز مليار يورو (1.10 مليار دولار) هذا الموسم.

وأوضح النادي في بيان صحفي، أن برشلونة حقق إيرادات بلغت 990 مليون يورو الموسم الماضي، وتوقع زيادتها لتصل إلى 1.047 مليار يورو في موسم 2019-2020..

وأضاف «هذه النتائج تمثل رقمًا قياسيًا جديدًا في عالم الرياضة وتعني تجاوز التوقعات بعد إعلان الخطة الإستراتيجية التي وافق عليها مجلس الإدارة وتوقعت أن تبلغ الإيرادات مليار يورو في عام 2021».

وتوقع النادي الذي يملكه جمهوره، أرباحًا متواضعة نسبيًا قدرها 11 مليون يورو بعد خصم الضرائب في الموسم الحالي في حين تبلغ الديون 217.2 مليون يورو.

وأنفق برشلونة 255 مليون يورو، لضم لاعبين جدد في فترة الانتقالات الأخيرة قبل انطلاق الموسم الجديد منها 120 مليون يورو، دفعها لانتقال الفرنسي أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد و75 مليونًا لضم الهولندي فرينكي دي يونج من أياكس أمستردام.

وقال أوسكار جراو، الرئيس التنفيذي لبرشلونة، إن النادي الكتالوني حاول أيضًا التعاقد مع المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت الذي انضم إلى يوفنتوس وسعى لإعادة نيمار من باريس سان جيرمان لكن الإدارة لا ترغب في المساس بالاستقرار المالي للنادي.

وأضاف للصحفيين «بذلنا جهدًا كبيرًا لإعادة نيمار وفعلنا كل ما في وسعنا. قدمنا عرضين أحدهما يتضمن عقد صفقة تبادلية والآخر لا يتضمن ذلك لكننا شعرنا أن باريس سان جيرمان لا يرغب في بيع اللاعب».

وتابع أوسكار «لن نفقد الحماس حين يتعلق الأمر بصفقات اللاعبين. نريد أفضل تشكيلة ممكنة مع الحفاظ على الاستقرار المالي».

وكشفت الحسابات أيضًا عن توقعات بأن ينفق برشلونة 1.007 مليار يورو، هذا الموسم بزيادة قدرها 34 مليون يورو.لكن الحسابات تضمنت خفضًا في فاتورة الرواتب بمقدار 18 مليونًا عن الموسم الماضي لتنخفض بنسبة 3%.

من جانب اخر، وجه تشافي هرنانديز، أسطورة برشلونة السابق، نصيحة لفريقه السابق، بعد مباراته الأخيرة أمام دورتموند، بدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال تشافي في تصريحات لصحيفة «ماركا» الإسبانية: «لقد رأيت مباراة برشلونة، على الرغم من أن الوقت كان متأخرًا للغاية هنا (في قطر)، وكان علي أن أستيقظ مبكرًا».وأضاف: «لم تكن مباراة رائعة، لكن برشلونة ما زال مرشحًا، صحيح ليس المرشح الوحيد، لكن بالتأكيد من ضمن المرشحين».

تابع نجم برشلونة: «لقد أبرم عدة تعاقدات على أعلى مستوى، عندما أنظر لقوام الفريق حاليًا، بالطبع، برشلونة مرشح للقب».

وأكمل مدرب السد القطري: «أعتقد أن برشلونة لا يجب أن يعتبر دوري الأبطال هاجسًا، بعد خسارته في المواسم الأربعة الأخيرة».وشدد تشافي: «يجب أن يكون مجرد تحدٍ ويضعه ضمن أهدافه،

لا يجب أن يستحوذ على تفكيرهم، حتى لا يأتي بنتائج عكسية».