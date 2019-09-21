الجولة الثانية لدوري الكرة الممتاز تنطلق الخميس باربع مباريات

السبت.. قمة جماهيرية بين الزوراء والشرطة

بغداد ـ الصباح الجديد:

تنطلق مباريات الجولة الثانية من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز يوم الخميس المقبل باقامة 4 مباريات، ففي ملعبه يضيف الكرخ فريق السماوة وفي ملعب الديوانية يتواجه اهل الدار مع فريق القاسم، ويلتقي زاخو والنجف في ملعب الأول، ويلعب الكهرباء وأربيل في ملعب يتم تحديده لاحقا.

وفي يوم الجمعة تقام مباريات النفط ونفط الجنوب في ملعب الاول ، وفي ملعب الصناعة تجرى مباراة الصناعات الكهربائية ونفط ميسان، اما مباراة الحدود وأمانة بغداد فستقام في ملعب يتم تحديده لاحقا، ويشهد ملعب الشعب الدولي مساء يوم السبت المقبل اقامة اللقاء الجماهيري بين الزوراء والشرطة، فيما تقام في المبع ذاته مساء الاحد مباراة الجوية والميناء، وتاجلت مباراة ص امام نفط الوسط.

وكانت نتائج الجولة الاولى لدوري الكرة شهدت، فوز الشرطة حامل اللقب على الحدودب هدفين مقابل هدف واحد والجوية على امانة بغداد بهدفين نظيفين والكرخ على الصناعات الكهربائية بثلاثة اهداف مقابل هدفين، والميناء على زاخو بهدف نفط الوسط على الديوانية بثلاثة اهداف لهدف والقاسم على النفط بهدف وتعادل النجف والكهرباء بهدفين لكل منهما وتعادل الزوراء والسماوة سلبيا واربيل ونفط الجنوب بالنتيجة ذاتها، فيما تأجلت مباراة ص امام نفط ميسان.

وفي تطور قضية نادي الطلبة الرياضي، فقد اعتمد الاتحاد المركزي لكرة القدم، مشاركة فريق الطلبة ببطولة الدوري، بعد حل المشاكل المالية الخاصة بالنادي.

وقال مصدر مقرب من الاتحاد في تصريحات صحفية إن المشكلات المالية تم حلها من خلال اجتماع جمع وزيري الشباب والرياضة أحمد رياض والتعليم العالي الدكتور قصي السهيل، مع رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود.

وتابع: «تم الاتفاق على الآلية التي سيتم من خلالها تسديد المستحقات المالية المتأخرة على النادي للاعبين الذين تقدموا بشكوى للاتحاد الآسيوي».وزاد: «الاتفاق سيضمن للاعبين تسديد مستحقاتهم والاتحاد وافق على تلك الصيغة، ولذلك سيشارك الطلبة في الدوري، وسيخوض مباراة نفط الوسط في الجولة الثانية من البطولة».يشار إلى أن لجنة التراخيص بالاتحاد الآسيوي رفعت تقريرا إلى الاتحاد العراقي تطالب فيه بإنزال فريق الطلبة للدرجة الأولى بسبب الديون المتأخرة عليه.

وفي جانب تعزيز صفوف الأندية، فقد تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي الميناء ، مع المحترف السيراليوني فوفانا، لتمثيل الفريق في الموسم الحالي.

وقال مشرف الفريق، جهاد الطاهر، إن اللاعب السيراليوني وصل إلى مدينة البصرة، وتم التعاقد معه بشكل رسمي، بطلب من المدرب الروماني تيتا، الذي يشرف على تدريب الفريق.وتابع: «اللاعب التحق بالتدريبات، ونأمل أن يكون جاهزا قبل مباراة الجولة الثانية، أمام القوة الجوية، المقررة في في التاسع والعشرين من الشهر الجاري».

وواصل: «الوقت كافي للاعب للانسجام مع زملائه، ونأمل أن يكون إضافة مهمة للفريق.. صفوف الميناء اكتملت بالتحاق فوفانا، ونتمنى أن يظهر الفريق بشكل مميز».

من جانب اخر، تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي أربيل مع المحترف البرازيلي فرناندو، لتمثيل الفريق العراقي في الموسم الجديد.وقال مدرب فريق أربيل، أكرم سلمان، إن الإدارة نجحت في التعاقد مع فرناندو لتعويض رحيل الغاني إبراهيم مورو الذي فسخ عقده بالتراضي بسبب المرض.وأوضح سلمان أن فرناندو انضم لتدريبات الفريق، منوهًا أن أمر مشاركته في مباراة الغد أمام نفط الجنوب، يتوقف على جاهزيته البدنية.