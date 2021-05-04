مراحل الانجاز متواصلة لفندق وملعب صلاح الدين الاولمبي سعة 30 الف

ملعب الزوراء يفتتح شهر آب المقبل

بغداد ـ محمد حمدي*

يُواصل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال متابعتهُ اليومية الدقيقة لجميعِ المنشآت الرياضية والشبابية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة في المحافظات كافة، ومنها مشروع ملعب صلاح الدين الأولمبي سعة (30) ألف متفرج الذي تنفذهُ شركة بنگادا الإيطالية.

وأوضح مدير المشروع المهندس علاء حسين محمد ، إن وتيرة العمل شهدت تقدمًا واضحًا في جميعِ مفاصل المشروع خلال الأسبوع الحالي والشروع بمرحلة جديدة نحو تكامل شكل الملعب الخرساني واشتملت على:

الاستمرار بنجارة قالب السقف وتضبيط وتدعيم السكلات تحت سقف الطابق الأول من المقطع A. مع تثبيت سليفات الخاصة بالماء والمجاري السقف الطابق الأول من المقطع A. وتفصيل وتركيب حديد تسليح الجسور والريكرات لسقف الطابق الأول من المقطع A.وتركيب حديد تسليح الجسور في سقف الطابق الثالث من المقطع .

والاستمرار بنجارة القالب الخشبي لمداخل المدرجات في الطابق الثالث من المقطع . فضلا عن نجارة القالب الخشبي لجسور وريكرات في الطابق الثالث من المقطع D. واكمال نجارة القالب الخشبي لجدران مدخل المدرجات في الطابق الثالث من المقطع D. وتجميع وتركيب حديد تسليح الاعمدة والجدران الطابق الأول من المقطع.

وفي الجانب المقابل يستمر العمل بنشر السكلات ونجارة القالب الخشبي لجسور وريكرات لسقف الطابق الأرضي من المقطع ۴.وتركيب القالب الحديدي لجدار الدرج الى مستوى الصحن في الطابق الأرضي من المقطع ۴.مع المباشرة بتركيب القالب الحديدي لجدار المصعد في الطابق الأرضي من المقطع 6.والاستمرار بالرش والمعالجة للأجزاء المصبوبة في الطابق الارضي من المقطع 6. واكمال فتح القالب الخشبي لسقف الطابق الرابع من بناية الفندق.

من جانب اخر، استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال وفد شركة بلند باية الايرانية المنفذة لمشروع ملعب الزوراء الرياضي سعة 16 الف متفرج . واستعرض الوزير درجال مع الوفد جميع المتعلقات التي ادت الى تاخر انجاز العمل والتلكؤ الحاصل فيه سواء على الجانب الفني ام الاداري ، موضحا ان جميع المتعلقات قد تم حسمها بشكل نهائي، والأمور التي إطلع عليها الوفد تحتم الزام الشركة بموعد قريب لإنجاز الملعب وافتتاحه.

الى ذلك أكد المدير التنفيذي للشركة المهندس حسين محمد ان اسباب كثيرة حالت دون اتمام العمل بموعده المتفق عليه منها ما يتعلق بالحرب مع داعش الارهابي، ثم جائحة كورونا وصولا الى الظروف الاقتصادية وتأخر اقرار الموازنه مع ان المشروع منجز بنسبة تصل الى 95% من حجم العمل الكلي.

وتابع بالقول ان جهود الوزير درجال وتواصله معنا لتذليل جميع المصاعب ادت الى عودة العمل بوتيرة ستدفعنا الى انجازه وافتتاحه في مدة زمنية لا تتعدى شهر اب المقبل ، وقد تم بالفعل تجاوز الازمة المالية والادخالات الخاصة بالمواد الضرورية فضلا عن العمالة الفنية المختصة.

إلى ذلك، وفي اطار نشاطات وزارة الشباب والرياضة، اختتمت في كلية التربية الجامعة المستنصرية ، أعمال دورة إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال للطلبة التي أقيمت عَبرَ تقنية الإتصال المرئي بالتنسيقِ مع منظمة العلا النرويجية ووزارة الشباب والرياضة ، وذلك بمشاركةِ عددٍ من طلبة أقسام الكلية .وتَضمنَ الحفل الذي حضرهُ عميد كلية التربية الأستاذ الدكتور عصام عسل حسن ومدير عام دائرة ثقافة وفنون الشباب الدكتور فائز طه سالم ومدير برنامج الابتكار النرويجي الدكتور حسين فلامرز تكريم المشاركين بشهاداتٍ تقديرية تثمينًا لدورهم في تقديمِ أفكارٍ مبتكرةٍ عن مشروعاتٍ إنتاجية تُمثل فرصة للسوق المحلي ، إلى جانبِ تعزيز دور الشباب في التنمية المجتمعية لمعالجةِ المشكلات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارَ مدير عام دائرة ثقافة وفنون الشباب الدكتور فائز طه سالم إلى أهميةِ الشراكة بين المؤسسات ووزارات الدولة لتقديم برامج متكاملة في خدمةِ الطلبة وذلك لتفعيل دور الشباب ، ودعمهم وإكسابهم المهارات اللازمة لتمكينهم من خلقِ فرصِ عملهم بأنفسهم بشكلٍ ناجح ، مثمنًا الدور الذي تقوم به كلية التربية في توفير الأجواء المناسبة للطلبة وتدريبهم على مشاريع ريادة الأعمال بالتعاونِ مع المؤسسات كافة ، منوهًا إلى أن هذه الإبداعات والتعاون المستمر مدعاة للفخرِ والاعتزاز.