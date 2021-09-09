مدير عام موانئ العراق وقائد عمليات البصرة يزوران ميناء الفاو الكبير

أعلن قرب وصول سفينتين تخصصيتين لدعم اسطولها البحري

البصرة ـ سعدي السند:

أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق عن قرب وصول سفينتين تخصصيتين الى موانئ العراق بعد اكتمال صناعتيهما في سريلانكا من ضمن المشاريع الممولة من هيئة القرض الياباني .

وقال مدير عام موانئ العراق الدكتور المهندس فرحان الفرطوسي بعد اكتمال منشأتيهما وهما محطة الإرشاد (شط العرب) وسفينة التنوير البحري ( الفاو ) وسوف تتوجه السفينتان لتحميلهما على متن احدى السفن الكبيرة لتصلا الى مياهنا الإقليمية .

ولفت المدير العام الى ان هاتين السفينتين ستصلان قريبا الى موانئ العراق وبدورهما ستحققان اضافة كبيرة الى عمل الكوادر البحرية كون أحدهما ستكون متخصصة لنقل وايواء الإدلاء البحريين اما الأخرى فهي متخصصة في نصب ورفع عوامات الدلالة البحرية والتي تستخدم لارشاد السفن القادمة والمغادرة من والى قنواتنا الملاحية .

واوضح المدير العام ان الملاكات الفنية والهندسية في الشركة قامت بعده طلعات تجريبية على متن هاتين السفينتين لاختبار قدراتهما .

الموانئ تتفقد مشاريع ميناء الفاو الكبير برفقة قيادة عمليات البصرة

وتفقد مدير الشركة العامة لموانئ العراق برفقة قيادة عمليات البصرة مشاريع ميناء الفاو الكبير وكاسر الامواج الغربي .

وقال مدير عام الموانئ في اثناء جولته التفقدية برفقة قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي لأعمال مشاريع ميناء الفاو الكبير ان خطوات العمل تسير بوتيرة متسارعة ، مشيراً الى توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي على أهمية حماية مشاريع ميناء الفاو الكبير والمشاريع الأخرى في الموانئ وفرض سلطة الدولة بالكامل لافتاً الى ان التنسيق العالي بين شركة الموانئ وقيادة عمليات البصرة ادّى الى استتباب الأمن بمرافق الموانئ الذي يشكل أهمية قصوى في مواجهة التحديات الكثيرة .، مبيناً ان الشركة ستوفر مواقع تكون مقرات للقوات الأمنية الغرض منها حماية المشاريع في الموانئ .

المباشرة بتبليط طريق الخروج لمشروع مدخل وطريقي موانئ ام قصر

وباشرت الملاكات الهندسية والفنية في الشركة العامة لموانى العراق و الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل بفرش الطبقة الاساس بالاسفلت ، اذ باشرت الملاكات الهندسية والفنية بفرش طريق الخروج بالاسفلت ( التبليط ) بطول 250 مترا وعرض 16م ، حيث اجريت على طريق الخروج الاعمال الترابية والصخرية من الاساس وعلى وفق المواصفات المطلوبة ، وبينت عضو هيئة اشراف مشروع تطوير مدخل وطريقي موانئ ام قصر رئيس مهندسين يسار همام علي :ان الطريق يتضمن نصب نحو 36 عمود انارة وابراج اضافة الى نصب منظومة كاميرات المراقبة نحو 18 كاميرا ثابتة .

ممارسة افتراضية لإطفاء حريق في ميناء المعقل

واجرت ملاكات السلامة والإطفاء في ميناء المعقل ممارسة افتراضية لإطفاء حريق في الساحة التابعة لرصيف رقم 10 , تهدف الى مواجهة حالات الطوارئ وسرعة الوصول الى مكان الحادث .

وقال المدير العام انطلاقا من بضرورة اجراء ممارسات افتراضية دورية في الموانئ للسيطرة على الحرائق والحوادث المحتملة, اجرت ملاكات السلامة والإطفاء في الشركة هذه الممارسة بهدف زيادة وعي تلك الكوادر ميدانيا لمواجهة الحريق وسرعة الوصول اليه.

من جانبه لفت مدير قسم السلامة والإطفاء في موانئ العراق ناجي عبد الله الى الجهوزية الكاملة عند الساحبات والحفارات في التصدي لأي خطر . مضيفاً انه تم التفتيش على، ادوات السلامة في الساحبة المثنى والحفارة البصرة الراسيتان بميناء المعقل .

وأوضح أنه ستكون هناك ممارسات اخرى في موانئ ام قصر وخور الزبير وابو فلوس ، مبينا انه اثناء هذه العملية الافتراضية شاركت عجلات الاطفاء في الشركة بإطفاء حريقين نشبا في دار ومركز تسويقي وسط البصرة .

على الصعيد ذاته قال مدير ميناء المعقل الكابتن ناظر اللامي : باشرت كوادر الميناء والوحدات الساندة للوقوف على جاهزية الكوادر والوحدات البحرية

متدربو الموانئ يزورون شركة الترسانة البحرية المصرية

وزار متدربو الشركة العامة لموانئ العراق المشتركون بدورة الحماية الكاثودية شركة الترسانة البحرية المصرية والمتخصصة في صناعة وصيانة السفن المتنوعة والتي تعتبر من اكبر الشركات في الوطن العربي بهذا الاختصاص . لأهمية اطلاع ملاكات الشركة على اهم الصناعات البحرية و ان أدارة الشركة العليا جادة بتطوير ملاكاتها العاملة وبمختلف تخصصاتهم الهندسية والفنية والإدارية .

وأضاف المدير العام هناك تعاون كبير مع الاكاديمية العربية للتدريب والتطوير في جمهورية مصر العربية اذ قامت بالتنسيق لهذه الزيارة مع قيادة القوة البحرية المصرية مما تولدت معلومات جديدة لدى ملاكات الشركة وهذا بالتالي سينعكس ايجابيا على تطوير عمل موانئ العراق .