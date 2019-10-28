الجلد الصناعي أغرب اختراعات الهواتف الذكية

الصباح الجديد – وكالات:

قام باحث بتطوير غلاف جديد خاص بالهاتف الذكي يشبه الجلد الاصطناعي الحي المتأثر بحاسة اللمس، مثل بشرة البشر التفاعلية، اذ يعد الجلد البشري أفضل واجهة للتفاعل العاطفي.

ووفقا لما ذكره موقع “my tech decision”، كشف الباحث التقني بمؤسسة Telecom Paris Tech الفرنسية للتعليم العالي وبحوث الهندسة في فرنسا، مارك تيسير، عن تطوير واجهة بشرة اصطناعية واقعية للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة التفاعلية الأخرى، وقدم نوعين من الجلد الاصطناعي، اعتيادية وناعمة، ومتجعدة وفائقة الواقعية.

ويقول الباحث، “ليست هناك خطة لتسويق الجلد، الأهم، التمكن من دراسة ردود فعلنا تجاه مكون قريب جدا من الأعضاء البشرية الحية، استعمل ليكون غلافا خارجيا لجهاز إلكتروني”.

وأشار الباحث إلى أن “الجلد الاصطناعي سيمكن من اعتماد أشكال مبتكرة، من الحركات التي يزود بها من يستعمل الهاتف أو أجهزة الحاسبات، بواسطة لوحة للمس حيث تم برمجة Skin-On لربط بعض الإيماءات ببعض المشاعر، ويرتبط الضغط الصعب المفاجئ بالغضب، والتنصت يجذب انتباه جهازك والاتصال المستمر بالراحة.