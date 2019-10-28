جسم ينتج الكحول “ذاتيا” عندما يتناول البطاطس

الصباح الجديد – وكالات:

قادت المصادفة، مجموعة من الأطباء الأميركيين، إلى اكتشاف حالة نادرة يعاني منها أحد الأشخاص، تعرف بـ”متلازمة التخمر الذاتي”، التي تجعل جسمه ينتج الكحول من دون تناوله.

ونشرت شبكة “سي إن إن” الأميركية، مقطع فيديو، يرصد تفاصيل حادث قيادة، أدى إلى اكتشاف هذه الحالة بالمصادفة، في ولاية كارولينا الشمالية.

وقالت إن “رجلا في ولاية كارولينا الشمالية اتهم بالقيادة تحت تأثير الكحول، لكنه أنكر ذلك، ورفض الأطباء تصديقه”.

وتابعت: “عندما قال الرجل إنه لم يشرب أي كحول، لفت ذلك انتباه الأطباء إلى أنه ربما يكون مصابا بحالة نادرة تعرف بـ”متلازمة التخمر الذاتي”.

وتنتج أجسام الأشخاص المصابين بهذه الحالة، الكحول، ذاتيا، حيث يتم تحويل المأكولات التي يتناولها مثل البيتزا ورقائق البطاطس والخميرة والفطريات والمواد الكربوهيدراتية إلى كحول”.

وأوضحت الشبكة الأميركية، أنه عندما تم القبض على الرجل، البالغ من العمر 46 عاما، كانت نسبة الكحول داخل جسمه يساوي مرتين ونصف المستوى الطبيعي المتعارف عليه.

وتعني النسبة، التي تم اكتشافها بعد التحليل لمستوى الكحول في جسم الرجل، أنه يتناول عشرة مشروبات في الساعة، لكن في النهاية، تم إسقاط التهمة، بسبب اكتشاف هذه الحالة النادرة.