وزير الداخلية من الأنبار: منفذ القائم مع سوريا يفتح مطلع ايلول المقبل

الانبار – الصباح الجديد:

اكد عضو مجلس محافظة الانبار امس الاحد، ان منفذ القائم الحدودي مع سوريا سيتم افتتاحه في مطلع أيلول المقبل بامر من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال عضو المجلس فرحان محمد الدليمي، ان ” وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري اجتمع مع اعضاء حكومة الانبار المحلية في ديوان المحافظة واكد ان موعد افتتاح منفذ القائم الحدودي (القديم) مع سوريا سيتم افتتاحه في 1/9 من العام الحالي”.

واضاف الدليمي ان “الياسري اكد للحكومة الانبار المحلية عزم رئيس الوزراء افتتاح المنفذ في الموعد المحدد بعد ان تم تخصيص كافة المبالغ المالية لاعادة افتتاحه”.



مبينا ان “الحكومة المركزية اوعزت بافتتاح المنفذ القديم لحين انشاء المنفذ الجديد الذي تم عرضه لاستثمار”.

واشار الدليمي إلى أن “جهود الحكومة المركزية تصب في اعادة افتتاح منفذ القائم الحدودي بإنشاء كرفانات عوضا عن المباني المدمرة من قبل عناصر داعش ابان سيطرته على المنفذ”.