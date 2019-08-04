سياسي ايزيدي يحمل البيشمركة مسؤولية مجازر الايزيديين بسنجار

بغداد ـ الصباح الجديد:

حمل رئيس الحركة الايزيدية من اجل الإصلاح والتقدم حجي كندور الشيخ، الأحد، قوات البيشمركة مسؤولية جميع مجازر الايزيديين التي ارتكبها تنظيم “ داعش” الاجرامي في سنجار، مشيرا الى ان المجازر خلفت الفي شهيد و72 مقبرة جماعية.

وقال الشيخ في تصريح لـه إن “قوات البيشمركة كانت تسيطر بشكل تام على مناطق قضاء سنجار وجبلها قبل فاجعة 3 اب 2014 الا انها انسحبت دون سابق انذار وسلمت الاهالي في تلك المناطق الى العصابات الاجرامية”.

واضاف ان ” الانسحاب غير المبرر من قبل البيشمركة تسبب في جميع مجازر الايزيديين وانهاء الوجود للاهالي في تلك المناطق وابادتها والتي خلفت اكثر من الفي شهيد و72 مقبرة جماعية في سنجار”.

واوضح الشيخ ان “الجهات المختصة مازالت تبحث عن مقابر جماعية في محيط قضاء سنجار او في الرقة من جهة سوريا وبعض المناطق الاخرى للبحث عن شهداء اخرين للايزيديين”.